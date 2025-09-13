Δράμα: Οδηγός ΚΤΕΛ υποχρέωσε παιδιά να κατέβουν σε χωράφι – «Μαμά δεν ξέρω που είμαι» (Βίντεο)

Μία απίστευτη καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με μία μητέρα η οποία υποστηρίζει ότι ένας οδηγός ΚΤΕΛ στη Δράμα ανάγκασε την κόρη της και άλλους δύο μαθητές να αποβιβαστούν εκτός στάσης σε ακατοίκητη περιοχή, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εκτεθούν σε κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (12/09) το μεσημέρι, μεσημέρι κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Αγία Παρασκευή – Καλαμπάκι στη Δράμα, όταν τρία παιδιά επιβιβάστηκαν στο ΚΤΕΛ αλλά στέκονταν όρθια γιατί δεν υπήρχε θέση να καθίσουν.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Star, ο οδηγός ΚΤΕΛ ξεκίνησε το δρομολόγιο κανονικά και λίγα λεπτά αργότερα, επειδή το όχημα ήταν υπεράριθμο ανάγκασε τα τρία παιδιά να αποβιβαστούν εκτός στάσης, σε μη κατοικημένη περιοχή, μέσα στο μεσημέρι, με θερμοκρασία πάνω από τριάντα βαθμούς Κελσίου.

Λόγω της ηλικίας τους, τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να προσανατολιστούν ή να αντιληφθούν πού βρίσκονταν. Καλούσαν με κλάματα τους γονείς τους για να ζητήσουν βοήθεια.

Σημειώνεται ότι ένα από τα παιδιά έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας με επιληπτικές κρίσεις.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Εισαγγελία της πόλης αλλά και η αστυνομία, ενώ η μία οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση.

«Δεν ξέρω που είμαι»

Η μητέρα του ενός παιδιού μίλησε στο Star και ανέφερε: «Χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούω το παιδί μου κλαμένο, σε κατάσταση πανικού, να μου λέει:“Μαμά, είμαι στο πουθενά, δεν ξέρω πού είμαι, και ο οδηγός μας άφησε μέσα στο δρόμο.”

Από ό,τι μου λέει η κόρη μου, ήταν τρία παιδάκια που δεν είχαν κάθισμα, ήταν όρθια, και δεν έλεγξε πριν ξεκινήσει. Έλεγξε κατά τη διαδρομή, αφού έφυγε από το χωριό. Σταματάει το λεωφορείο και τους λέει να κατεβούν στα χωράφια.

Τα παιδιά στην αρχή διαμαρτυρήθηκαν και τότε εκείνος γύρισε και τους είπε:

“Δεν ακούτε τι σας λέω; Κατεβείτε κάτω!”»