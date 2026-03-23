Δολοφονία Τσιτόγλου: «Ραγίζει» καρδιές η μητέρα του – «Αν ήξερα τι θα πάθει δε θα τον άφηνα να φύγει»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Καρδίτσα η άγρια δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από διαμέρισμα στη συνοικία Καμινάδων, στη συμβολή των οδών Σωτήρος και Καραγιαννοπούλου.

Το έγκλημα σημειώθηκε χθες (22.03) και σύμφωνα με τις αρχές, δύο νεαροί – ένας 17χρονος και ένας 18χρονος – έχουν συλληφθεί. Ο πρώτος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ ο δεύτερος για συνέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα που χρησιμοποιήθηκε ως σημείο συνάντησης είχε παραχωρηθεί στον τραγουδιστή από φίλο του, προκειμένου να βρεθεί με μία γυναίκα. Η ομολογία του 17χρονου, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες του 18χρονου και τις καταθέσεις συγγενών και φίλων του θύματος, αναμένεται να ρίξουν φως στα τραγικά γεγονότα.

Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σήμερα το μεσημέρι στα δικαστήρια της Καρδίτσας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο 17χρονος παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον Γιώργο Τσιτόγλου έπειτα από διαφωνία σχετικά με αγοραπωλησία ναρκωτικών, ενώ ο 18χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Σύμφωνα με τον 17χρονο, οι δύο νέοι είχαν κλείσει ραντεβού με τον τραγουδιστή για να του πουλήσουν ναρκωτικά, αλλά η κατάσταση ξέφυγε λόγω διαφωνίας στα οικονομικά. Οι ισχυρισμοί τους προκάλεσαν έντονη οργή στους οικείους του θύματος, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Τσιτόγλου δεν είχε καμία σχέση με ουσίες και δεν είχε ανοικτούς λογαριασμούς με κανέναν.

«Αν ήξερα τι θα πάθει δε θα τον άφηνα να φύγει»

Συγκλονισμένη, η μητέρα του θύματος ανέφερε: «Ήξερα ότι πηγαίνει στο κορίτσι, δεν ρώτησα πού θα πάει. Αν ήξερα ότι θα του συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα τον άφηνα να φύγει. Ήταν καλό παιδί και βοηθούσε όλους». Ο αδερφός του σημείωσε: «Δεν είχε πρόβλημα με κανέναν. Αναρωτιόμαστε γιατί συνέβη αυτό. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά και βοηθούσε τον κόσμο».

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που δείχνει τους δύο κατηγορούμενους να απομακρύνονται τρέχοντας μετά την επίθεση.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Τσιτόγλου

Ο Γιώργος Τσιτόγλου ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία και στις νυχτερινές πίστες της Θεσσαλίας, ενώ συμμετείχε συχνά σε τοπικά τηλεοπτικά προγράμματα. Ήταν πατέρας ενός 13χρονου παιδιού, με την πρώην σύζυγό του να τον χαρακτηρίζει ως αφοσιωμένο γονέα, ακόμη και μετά τον χωρισμό τους: «Ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου και είχε αδυναμία στο παιδί του».

Ο 51χρονος τραγουδιστής βρέθηκε κατακρεουργημένος, με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο του το σώμα, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών, που συνεχίζουν την προσεκτική διερεύνηση κάθε πτυχής της υπόθεσης.