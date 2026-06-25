Δολοφονία στην Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε o 15χρονος νεκρός, ήταν γνώριμος των Αρχών – “Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη τι έχει συμβεί”

Πολλά είναι τα σημεία που παραμένουν θολά γύρω από τη δολοφονία του ανήλικου στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης 24/6.

Όπως έγινε γνωστό, τελικά το θύμα δεν ήταν 17 χρονών, αλλά 15, με την ταυτοποίησή του σύμφωνα με πληροφορίες να γίνεται από τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 15χρονος ήταν ήδη καταχωρημένος στη βάση δεδομένων της ΕΛΑΣ πριν από 13 ημέρες είχε εντοπιστεί με μαχαίρι, ενώ πέρυσι είχε εμπλακεί σε άλλη συμπλοκή και συλληφθεί με σιδερογροθιά.

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Ο φερόμενος δράστης που σκότωσε με μαχαίρι τον ανήλικο συνελήφθη και ομολόγησε και μαζί με τους άλλους τρεις από τους συνολικά 13 προσαχθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πάντως, αν και οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για οπαδικό κίνητρο πίσω από την άγρια συμπλοκή και το στυγερό έγκλημα, κάτι τέτοιο για την ώρα φαίνεται πως απομακρύνεται, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Έτσι, οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση στρέφονται στο σενάριο των προσωπικών διαφορών.

Επίσης, αστυνομικοί ψάχνουν τους κάδους απορριμμάτων της περιοχής, όπου έγινε το φονικό, προκειμένου να εντοπίσουν το μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε ο 18χρονος θανάσιμα τον 15χρονο. Αντιθέτως, έχουν στα χέρια τους ένα κατσαβίδι, που εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Όπως ανέφερε νωρίτερα στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου σχετικά με τη δολοφονία του 17χρονου στην Καλλιθέα, “εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο, βέβαια δεν μας προκύπτει καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προστατευόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί. Αυτό μας προκύπτει τουλάχιστον από την έρευνα και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα”.

“Ο τρόπος με τον οποίο συναντήθηκαν τα άτομα, όπως παρουσιάζεται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, δεν μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση” πρόσθεσε η ίδια.

“Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μία συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων κατά κύριο λόγο ή οριακά ενηλίκων ατόμων ηλικίας 17 έως 18 ετών” σημείωσε η κυρία Δημογλίδου, επισημαίνοντας πως υπήρξαν μαρτυρίες στους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι “σημειώθηκε αρχικά διαπληκτισμός μεταξύ των ατόμων και στη συνέχεια ουσιαστικά είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού ατόμου“.

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Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ, “οι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να συλλέξουν τόσο πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, καθώς μιλάμε για μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως και βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο θα ξεκαθαρίσει ίσως τι ακριβώς συνέβη, καθώς προφανώς και μετά τη συμπλοκή τα άτομα διασκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους. Βέβαια, κατάφεραν οι αστυνομικοί να πραγματοποιήσουν κάποιες προσαγωγές και εξετάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Επίσης, πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες για να βρεθεί οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί στην επίθεση”.

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου τόνισε ότι έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι, το οποίο συνέλεξαν οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, το οποίο “θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, από κάποιον από τους εμπλεκόμενους, όπως επίσης αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος”.

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“Το κίνητρο αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των εμπλεκομένων και θα πρέπει να διαπιστωθεί αν τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας ή αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορεί να διέφυγαν από το σημείο” κατέληξε.