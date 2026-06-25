Καλλιθέα: 4 συλλήψεις για τη δολοφονία του 17χρονου, άφαντο το μαχαίρι – Δεν έχει αναγνωριστεί το θύμα

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η δολοφονία του 17χρονου στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης 24/6, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν προχωρήσει σε τέσσερις συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο φερόμενος δράστης.

Οι συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ, ενώ γίνονται έρευνες στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, το ανήλικο θύμα δεν έχει αναγνωριστεί, καθώς δεν τον έχει αναζητήσει κανείς.

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Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο 18χρονος που φέρεται να ομολόγησε νωρίς σήμερα το πρωί ότι σκότωσε τον 17χρονο, ενώ υπενθυμίζεται ότι συνολικά είχαν γίνει 13 προσαγωγές.

Επίσης, όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, οι αστυνομικοί ψάχνουν το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε ο 17χρονος και κάνουν φύλλο και φτερό τους κάδους απορριμμάτων κοντά στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα, όπου έγινε το τραγικό περιστατικό.

Επίσης, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα κατσαβίδι, που εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Όσον αφορά στο κίνητρο της άγριας συμπλοκής που κατέληξε στη δολοφονία του 17χρονου, το τοπίο είναι ακόμα θολό.

Προς το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, φαίνεται πως απομακρύνεται το οπαδικό κίνητρο, όπως είχε αναφερθεί αρχικά, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Έτσι, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάτι προσωπικό ή για υποθέσεις ναρκωτικών.

Βέβαια, όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER, “είναι σίγουρα οπαδικό. Ακούσαμε να φωνάζουν δύο διαφορετικές ομάδες. Πριν γίνει το κακό. Τσακώνονταν πολλά άτομα μαζί. Τραγικό να φύγει ένα νέο παιδί”.

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Νωρίτερα, άλλος μάρτυρας είχε αναφέρει στο DEBATER πως “άκουσα φασαρία και βγήκα έξω. Είδα μια ομάδα νεαρών να τρέχει προς την Ακροπολεως. Μετά είδα αιμόφυρτο τον νεαρό επί της Μεγαλουπόλεως“.

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στον θώρακα, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του.

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Η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα είναι σε πλήρη εξέλιξη.