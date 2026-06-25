Γέρακας: Τρεις συλλήψεις για ρευματοκλοπή μετά από αστυνομική επιχείρηση (βίντεο+φωτογραφίες)

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Γέρακα, με σκοπό την αποτροπή κάθε παράνομης δραστηριότητας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις για ρευματοκλοπή.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 300 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες της 24-6-2026 σε οικισμούς του Γέρακα, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή, με γνώμονα την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -3- άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους -300- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

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Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.