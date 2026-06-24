Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Η στιγμή που ο Σκοπιανός μεταφέρει νεκρή την άτυχη γυναίκα – Βίντεο ντοκουμέντο

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και πρόβαλε η εκπομπή «Live News» του Mega αποτυπώνει τις κινήσεις του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, κατά τη μεταφορά της σορού του θύματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως καταγράφεται στο βιντεοληπτικό υλικό, ο κατηγορούμενος, αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, χρησιμοποίησε οικοδομικό καρότσι προκειμένου να τοποθετήσει τη σορό της άτυχης γυναίκας στο επαγγελματικό του βαν.

Στη συνέχεια, οδήγησε το όχημα προς την περιοχή όπου επιχείρησε να την θάψει, με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι ίχνη αίματος εντοπίστηκαν τόσο στο εσωτερικό του οχήματος όσο και στον χώρο όπου διαπράχθηκε ο φόνος.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο θάνατος της 45χρονης προήλθε από βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τα θανατηφόρα πλήγματα στο κεφάλι καταφέρθηκαν, κατά την ομολογία του δράστη, με ένα ξύλινο κούτσουρο.

Στο σώμα του θύματος εντοπίστηκαν επίσης δύο αμυχές από μαχαίρι στο θώρακα, οι οποίες ωστόσο χαρακτηρίζονται ως επιφανειακές και δεν συνδέονται με τα αίτια του θανάτου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την αρχική, προκλητική του στάση, κατά την οποία επέρριπτε ευθύνες στο θύμα, ο 43χρονος εμφανίζεται πλέον μετανιωμένος ενώπιον των αρχών, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του.

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο του εγκλήματος

Οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν πλέον στα κίνητρα που οδήγησαν στην τραγωδία, με βασικό σενάριο την προσπάθεια συγκάλυψης εξωσυζυγικής σχέσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δράστη, το θύμα τον επισκέφθηκε στις 30 Μαΐου και κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού απείλησε να αποκαλύψει τη σχέση τους στη σύζυγό του.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η φράση της 45χρονης «θα το πω στη γυναίκα σου» φαίνεται πως πυροδότησε την άγρια επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, εξετάζεται η οικονομική και νομική εξάρτηση του 43χρονου από τον γάμο του, καθώς η συμβίωση με τη σύζυγό του εξασφάλιζε τη νόμιμη παραμονή και την εργασία του στην Ελλάδα, γεγονός που ενδέχεται να λειτούργησε ως καταλύτης για την εκδήλωση της δολοφονικής μανίας του.