Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο: Μαύροι καπνοί “σκέπασαν” την περιοχή – Μήνυμα από το 112 (βίντεο+φωτογραφίες)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 25 Ιουνίου σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του creta24.gr, μαύρος καπνός έχει σκεπάσει το Ηράκλειο και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

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#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο, στο #Hράκλειο Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε παλέτες του εργοστασίου. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ βρίσκεται μια «ανάσα» από σπίτια.

Στις 15:33 το μεσημέρι σήμανε το 112 που προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Η επιχείρηση για την κατάσβεσή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το έργο της πυροσβεστικής δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω της στενότητας των δρόμων.

Στο σημείο έχει μεταβεί και η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

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Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική:

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 25 Ιουνίου 2026, στις 15:00 το μεσημέρι, σε αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή Λοφούπολη Ηρακλείου Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 Ε/Π.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας..

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.