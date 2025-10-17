Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ο επιστάτης έκανε πλάκα με τον δολοφόνο του (Βίντεο)

Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στην δημοσιότητα για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα – ο κύριος κληρονόμος – ήταν αυτός που αναγνώρισε τον φερόμενο ως εκτελεστή και τον φερόμενο ως σύνεργο του, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στα χέρια της αστυνομίας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ανιψιός του 68χρονου λίγο πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς από τον δράστη ο επιστάτης έκανε πλάκα με τον εν λόγω πρόσωπο. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι κατέθεσε:

«Εκείνη την ώρα ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε. Ο επιστάτης γενικά πείραζε τον κόσμο. Τότε λοιπόν αυτός ο άνδρας που σας περιέγραψα πλησίασε προς τη ρεσεψιόν και ο επιστάτης είπε κοροϊδευτικά: “πού πάει αυτό;”, αναφερόμενος στον άνδρα που σας λέω. Εμένα με έπιασαν τα γέλια».

Μιλώντας στο Live News, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής είπε: «Θα δούμε στο τέλος ποιος πυροβόλησε» και πρόσθεσε ότι «σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι οχτώ και τέταρτο με οχτώ και μισή μπορεί να έχουμε αναπαράσταση (του εγκλήματος)».