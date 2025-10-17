Φοινικούντα: «Είδα τον φερόμενο ως συνεργό στις 8 το πρωί στην Καλαμάτα» – Τι λέει γυναίκα που τον αναγνώρισε

Στο γεγονός ότι είδε τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα την επόμενη ημέρα στην Καλαμάτα στάθηκε μια γυναίκα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ανέφερε ότι «αναγνώρισα αυτό τον νεαρό, αυτόν που αυτοβούλως παρουσιάστηκε στις Αρχές και είμαι σίγουρη ότι τον είδα. Είδα έναν, έναν από αυτούς, Τον αναγνώρισα από το ντύσιμο. Αυτό το μαύρο φούτερ και λευκό σορτς, λευκή βερμούδα. Ήταν 8 η ώρα, 8 το πρωί, μόλις άνοιξε το κατάστημα.

Εγώ ψώνισα και μπήκα στο αυτοκίνητο και πριν ξεκινήσω έριξα μία ματιά, για να δω αν έρχονται αυτοκίνητα και είδα αυτόν τον νεαρό. Ήταν 8 το πρωί, το ντύσιμό του, μου έκανε εντύπωση, αυτό το μαύρο φούτερ και η λευκή βερμούδα, τότε ακόμα δεν γνωρίζαμε γι’ αυτή την υπόθεση. Εγώ τον κοίταξα και σκέφτηκα: «Με τι περίεργο τρόπο ντύνονται οι νεαροί;». Ήταν βροχερή ημέρα, έκανε και κρύο.

Μπαίνοντας στο κατάστημα, κοντοστάθηκε, γύρισε έτσι το σώμα του στην είσοδο προς το πάρκινγκ, σαν κάτι να κοιτούσε και μετά μπήκε μέσα, εγώ έφυγα. Τον είδα και προφίλ και ανφάς. Μέτριου αναστήματος και νεαρός, στα 20 σίγουρα. Δεν κρατούσε στα χέρια του, ούτε σάκο, ούτε τίποτα, τίποτα. Δεν φαινόταν ούτε καν βρεγμένος, ούτε ταλαιπωρημένος.

Σαν ένας νεαρός που βγήκε κάτι να ψωνίσει και δεν είδα κάποιον άλλο. Εάν κολυμπούσε, πού θα έβαζε τα ρούχα του; Θα έπρεπε να είχε αλλάξει αλλά αυτός φορούσε τα ίδια ρούχα. Εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ ήσυχα, γιατί μόλις ανοίγει το κατάστημα. Απέναντι υπάρχει και αστυνομικό τμήμα, πιο πέρα. Είμαι σίγουρη ότι ήταν αυτός. Το λέω στον άντρα μου εδώ και μέρες, ήθελα τώρα να πάρω την φίλη μου, να της πω ‘πάμε αύριο, να πάω αύριο στην αστυνομία να δώσω αυτή την πληροφορία”».