Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: “Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δεν θα επιζήσει” – Πώς φτάσαμε στην ομολογία του Σκοπιανού

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την ιατροδικαστική εξέταση για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Ο δράστης, 43χρονος Σκοπιανός που σκότωσε με βάναυσο τρόπο την άτυχη γυναίκα φαίνεται να έδρασε με πρωτοφανή βιαιότητα καθώς από την ιατροδικαστική έρευνα προκύπτουν στοιχεία βασανισμού και μεθοδική προσπάθεια να κρύψει τα ίχνη του.

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Όπως μεταδίδει το STAR, η σορός της άτυχης γυναίκας είχε θαφτεί πρόχειρα κάτω από στρώμα χώματος πάχους περίπου 30 έως 40 εκατοστών. Παράλληλα, είχε τοποθετηθεί μέσα σε τέσσερις μαύρες σακούλες, περασμένες η μία πάνω στην άλλη, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια του δράστη να καθυστερήσει τον εντοπισμό της.

Κατά την ίδια πηγή, σοκ προκαλεί επίσης ο τρόπος ήταν δεμένο το θύμα καθώς όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, υπήρχαν δεσμοί στους αστραγάλους και τους καρπούς, ενώ βρέθηκε και λευκή μονωτική ταινία τυλιγμένη πολλές φορές γύρω από την περιοχή του τραχήλου και του στόματος.

Τις συνθήκες πρωτοφανής βιαιότητας αποκαλύπτει επίσης το εύρημα από το βαρύ τραύμα που εντοπίστηκε στην αριστερή πλευρά της κεφαλής. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν κάταγμα των οστών του κρανίου, τραυματισμό εξαιρετικά μεγάλης έντασης που, σύμφωνα με τους ειδικούς έγινε με βαρύ και συμπαγές αντικείμενο.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο τραύματα από αιχμηρό όργανο, πιθανόν μαχαίρι, στην αριστερή πλευρά του στήθους, δηλαδή στην περιοχή όπου βρίσκεται η καρδιά.

Τα λάθη του δράστη που οδήγησαν στη σύλληψή του

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έφτασε σε κρίσιμο σημείο μετά τα ευρήματα της έρευνας της ΕΛΑΣ στο σπίτι του 43χρονου δράστη τα οποία “έδεσαν” τα γεγονότα και οδήγησαν στην σύλληψη του. Από τις αντιφάσεις που υπέπεσε από την δεύτερη κιόλας κατάθεσή του ο 43χρονος, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Σύμφωνα με το patris.gr, στην κατάθεσή του ο 43χρονος αρνήθηκε κάθε κίνησή του, ενώ οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι είχε φύγει προς την περιοχή των Μουρνιών. Η έρευνα που έγινε στο σπίτι έφερε στην επιφάνεια πολλά στοιχεία και πειστήρια και επιβεβαίωναν τις υποψίες των αστυνομικών.

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Με τη μέθοδο Blue Star εντοπίστηκαν οι κηλίδες αίματος, που δεν ήταν ορατές με γυμνό μάτι, με τον 43χρονο να μην προσέχει όταν καθάριζε, αφήνοντας στίγματα πάνω στην σκούπα και την σφουγγαρίστρα που χρησιμοποίησε για να καθαρίσει τον χώρο.

Σοκάρει η ομολογία του 43χρονου

Ο 43χρονος κατηγορούμενος, αφού έπαιξε “θέατρο” για 22 ημέρες, αναγκάστηκε να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του, προκαλώντας ανατριχίλα με τις περιγραφές του. Ο κατηγορούμενος προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στο θύμα, ενώ αποκαλύπτει ότι τη χτύπησε επανειλημμένα και με διαφορετικούς τρόπους, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι της είχε αφαιρέσει τη ζωή.

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“Ήταν υστερική και είχαμε τσακωθεί άπειρες φορές για τα ντουλάπια που είχαν σκουριές, αλλά εγώ τις είχα πει ότι αυτό γίνεται λόγω των αλατιών που έχω μέσα. Αυτή με κατηγορούσε ότι η σκουριά στους μεντεσέδες οφειλόταν στα αλάτια που υπήρχαν στο ντουλάπι. Γενικά της έφταιγαν όλα στο σπίτι και συνέχεια μου έκανε παρατηρήσεις” ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος.

Ο Σκοπιανός καθ’ ομολογίαν δολοφόνος φέρεται επίσης να είπε ότι “μετά από ένα σημείο, το 2025, η Σταυρούλα ξεκίνησε να μου μιλάει με άλλο τρόπο λέγοντας μου ότι με ζηλεύει που είμαι μόνος εδώ και ελεύθερος και κατάλαβα ότι ήθελε να εξελιχθεί η σχέση μας σε ερωτική, ενώ εγώ της είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν τη βλέπω ερωτικά.

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Αναφερόμενος στη μοιραία ημέρα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

“Την 30-05-2026 με πήρε τηλέφωνο 13:30 ώρα το μεσημέρι και εγώ ήμουν στη δουλειά.Μου είπε να έρθει στο σπίτι για να το επιθεωρήσει σύμφωνα με το συμβόλαιο και της είπα μετά τις 15:00 ότι θα είμαι στο σπίτι να έρθει.

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Συνεχίσαμε και πήγαμε στην κρεβατοκάμαρα…… Ξαφνικά άλλαξε τη συζήτηση και μου κόλλησε ζητώντας να κάνουμε σεξ…. Εκεί έκανε σαν τρελή και ξεκίνησε να μου φωνάζει ότι θα με καταστρέψει και με ρωτούσε γιατί να μη το ξανά κάνουμε αφού λείπει η γυναίκα μου και να είμαστε πάλι μαζί.

Τότε, άρχισε να ωρύεται και να με απειλεί ότι θα το πει στη γυναίκα μου, θα με ξεφτιλίσει, θα πει ότι την έχω βιάσει και θα με διώξει από το σπίτι.

Εκείνη τη στιγμή πάνω στην τρέλα της άρπαξε ένα γεμάτο μπουκάλι κρασί που το είχα σαν διακοσμητικό στο σύνθετο που έχει ένα ράφι κάτω από την τηλεόραση του υπνοδωματίου μου και πήγε να με χτυπήσει… Εκεί της έπιασα το μπουκάλι για να μη με χτυπήσει και μπλέχτηκαν τα πόδια μας.

Έτσι, έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της στο πάτωμα, στη δεξιά μεριά του αυτιού της. Εκεί είδα στα πλακάκια κάτω αίμα που έτρεχε από την πλευρά του δεξιού αυτιού της.

Εκεί ξεκίνησε και φώναζε και εγώ θόλωσα και λέω θα μπλέξω για μια τρελή χτυπώντας τη στο κεφάλι με το μπουκάλι που της είχα πάρει από τα χέρια…. Την τύλιξα (σ.σ. τη μονωτική ταινία) δύο φορές γύρω από το κεφάλι της καλύπτοντας το στόμα της και αυτή προσπαθούσε να τη βγάλει με τα χέρια της. Επέμεινα και το τύλιξα άλλη μία φορά και ξαφνικά έπεσε αναίσθητη. Σταμάτησε και δεν κουνιόταν καθόλου και λέω εντάξει τελείωσε. Εγώ θεώρησα ότι είχε πεθάνει και πήγα στην κουζίνα να ηρεμήσω”.

“Μετά από το ένα με δύο λεπτά το πολύ ξύπνησε και φώναζε βοήθεια. Εγώ θολωμένος επιστρέφω πίσω στο

υπνοδωμάτιο και είχα πάρει ένα κουζινομάχαιρο από το συρτάρι της κουζίνας μαζί μου. Αυτή ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα σε πλάγια θέση και φώναζε. Εγώ την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς νομίζω δύο φορές…. Εκεί σταμάτησε να φωνάζει και εγώ έφυγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι. Δεν θυμάμαι ποιο μαχαίρι πήρα και ούτε που το πέταξα μετά.

Εκεί σκέφτηκα εδώ πέρα είμαστε, τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε

βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, πήγα στο υπνοδωμάτιο όπου η Σταυρούλα ήταν μέσα στα αίματα σε πλάγια θέση ξαπλωμένη με τη δεξιά πλευρά της στο πάτωμα και φώναζε. Με το κομμάτι ξύλου που κρατούσα, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα, για τρίτη δε θυμάμαι, στο αριστερό μέρος του κεφαλιού της και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου…. Τότε είδα ότι είχε πεθάνει και η ώρα ήταν 17:00 ή 17:15″ συνέχισε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

“Εκεί στο πάτωμα δίπλα της είχαν πέσει δύο κάρτες ανάληψης τράπεζας της Σταυρούλας….. Πήγα στο ATM… και πάτησα τον κωδικό. Ήταν αυτός ο κωδικός έβγαλα χίλια (1000) ευρώ και γύρισα σπίτι. Το έκανα αυτό επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με το θάνατό της.»

Μπήκα μέσα στο δωμάτιο και είδα ότι έχει λίμνη αίματος γύρω από τη Σταυρούλα. Εκεί πήγα στο γκαράζ και πήρα μαύρες χοντρές σακούλες και δεματικά και επέστρεψα στη Σταυρούλα. Την τράβηξα για να τη βάλω στη σακούλα…. Επειδή δεν χώραγε ολόκληρη, χρησιμοποίησα μία σακούλα βάζοντας πρώτα το κεφάλι αλλά τα πόδια της περίσσευαν λίγο και έτσι έβαλα άλλη μία από τα πόδια της.

Ξεκίνησα να κάνω πιο καλό καθαρισμό γιατί είχε κάποια μικρά σημάδια αίματος το σπίτι. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ και κατά τις 00:30 ώρα της 31-05-2026 έστριψα ένα τσιγάρο χασίς για να χαλαρώσω. Αποφάσισα να την πάω στο χωράφι μου στον Βατόλακκο όπου έχω το κοντέινερ…

Περίπου 06:00 της 31-05-2026 τη σήκωσα μέχρι ένα σημείο και στα σκαλιά δεν μπορούσα άλλο και ξεκίνησα να τη σέρνω μέχρι το μπλε βαν μου. Εκεί σουρώνανε κάποια αίματα στη διαδρομή και σκίστηκε και μία απ’ τις σακούλες που είχα βάλει. Κατάφερα να τη σύρω μέχρι το μπλε βαν μου, της έβαλα άλλη μία σακούλα και τη φόρτωσα στον αποθηκευτικό χώρο του αυτοκινήτου.

….ξεκίνησα στο βάθος του χωραφιού ανάμεσα στις πορτοκαλιές να σκάβω ένα λάκκο. Όταν τελείωσα μετά από 20 λεπτά το σκάψιμο, γύρισα στο αμάξι παίρνοντας ένα καρότσι που έχω εκεί και είναι οικοδομής και τοποθέτησα πάνω το πτώμα. Το μετέφερα μέχρι το βάθος του χωραφιού στο λάκκο που είχα μόλις ανοίξει και την έριξα μέσα ανατρέποντας το καρότσι προς τα αριστερά. Την κάλυψα με το χώμα που είχα βγάλει μόλις και έφερα και άλλο χώμα από την είσοδο του χωραφιού που βρισκόταν στη σορό” φέρεται να ανέφερε ακόμα.