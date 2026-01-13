Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Τον ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά το μοιραίο βράδυ; Τι άλλο ερευνούν οι Αρχές

Πολλά και αμείλικτα είναι τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου από στις Σέρρες, ακόμα και μετά την προφυλάκιση του 16χρονου, που έχει παραδεχτεί πως χτύπησε τον ανήλικο.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να υπάρχει εμπλοκή και άλλων ατόμων στο περιστατικό. Για τον λόγο αυτό, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στάλθηκαν δείγματα DNA από ρούχα και τα νύχια του 17χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό και άλλου ατόμου πέρα από του δράστη.

Τα αποτελέσματα ενδέχεται να απαντήσουν και στις υποψίες της οικογένειας του άτυχου ανήλικου, πως ο Άγγελος πιθανότατα δέχθηκε δεύτερη επίθεση και ξυλοδαρμό στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με το MEGA, οι Αρχές έχουν «κλειδώσει» και δεύτερο ξυλοδαρμό του παιδιού από τον φερόμενο ως δράστη, με αφορμή ένα μήνυμα που έστειλε ο πρώτος στην κοπέλα του δεύτερου.

Το πρώτο ραντεβού είχε κλειστεί έξω από εκκλησία, όπου στο προαύλιό της, ο 16χρονος χτύπησε με γονατιές και μπουνιές τον 17χρονο, ωστόσο φαίνεται πως η συμπλοκή δεν τελείωσε εκεί.

Κατά την επιστροφή του στο σπίτι του, ο 17χρονος φέρεται να έπεσε εκ νέου θύμα ξυλοδαρμού, με τις Αρχές να μην έχουν πειστεί για το γεγονός πως μόνο ο 16χρονος χτύπησε τον άτυχο νεαρό.

Αν και ο Άγγελος κατάφερε να φτάσει σπίτι του, τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στο υπόγειό του, όπου και εντοπίστηκε νεκρός από την αδερφή του.

Η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί επισήμως στις ανακριτικές αρχές. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα στο σώμα του ανήλικου, γεγονός που κατά την εκτίμηση της οικογένειας καθιστά δύσκολο το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν από ένα μόνο άτομο.

Επίσης, οι αστυνομικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα θανατηφόρα χτυπήματα προκλήθηκαν με τη χρήση μεταλλικού αντικειμένου, ενδεχομένως ακόμη και σιδηρογροθιές, από τον κατηγορούμενο.

Υπενθυμίζεται ότι, παράλληλα, «τρέχει» έρευνα και για παράβαση καθήκοντος από τις αρμόδιες αρχές για ποιον λόγο δεν είδαν τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον 15χρονο.

Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Άγγελου

«Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου “έφυγε”μαρτυρικά», ανέφερε στο Mega η μητέρα του άτυχου Άγγελου.

«Αυτά που άκουσα δεν τα ήξερα. Πρώτη μου φορά ακούω αυτά που είπατε. Ο γιος μου ήταν 2 μέτρα. Αδύνατος, όμορφος, ευγενικός και έξυπνος. Βγήκε έξω για να κάνει μία βόλτα και απλά τον έψαχνα γιατί δεν ήρθε ποτέ. Τον είδα μόνο στο πρόσωπο, δεν τα ξέρω αυτά που λέτε. Πρώτη φορά τα ακούω. Ο Άγγελος ‘έφυγε’ σαν Άγγελος. Ήταν ένα δώρο του Θεού», είπε συντετριμμένη.

Όσον αφορά στις συνθήκες του ξυλοδαρμού, η μητέρα του Άγγελου δήλωσε: «Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Μιλήστε (σ.σ. οι φίλοι του Άγγελου). Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Έμαθα τον γιο μου αρχές. Έκανα τον γιο μου άντρα σωστό, αλλά τον πήρα νεκρό».

«Εγώ τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να φεύγει μακριά από το κακό, να βοηθάει τον αδύναμο, να εμπιστεύεται τους νόμους και τον έκανα άντρα σωστό. Και τι πήρα; Το παιδί μου νεκρό. Αλλά ο αγώνας ήταν άνισος. Ήταν ο έφηβος ο γιος μου αντιμέτωπος με τι; Με την ανεπάρκεια της Πολιτείας που το παιδί, ο δολοφόνος είναι το παιδί. Ποιο λέμε παιδί; Τον δολοφόνο τον λέμε παιδί; Θρηνώ εγώ που έμαθα αρχές στο παιδί μου. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω μία παράκληση μονό αυτό έχω να σας πω: ο γιος μου είχε πάρα πολλούς φίλους. Ήταν τόσο κοινωνικός και τόσο καλός που είχε πάρα πολλούς φίλους. Στη μνήμη του παιδιά, μιλήστε, διαφοροποιηθείτε. Ο Άγγελος που ξέρατε αυτό θα έκανε για εσάς. Μιλήστε. Είναι το τελευταίο που μπορείτε να κάνετε για αυτόν. Τίποτε άλλο», πρόσθεσε ακόμα.

«Λέμε τον δολοφόνο παιδί;» διερωτήθηκε, τονίζοντας πως ο Άγγελος ήταν κοινωνικός, αγαπητός και είχε πολλούς φίλους. «Τον συμβούλευα, του έμαθα αρχές. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ο γιος μου ήταν καλό παιδί».