Μαρία Καλάβρια: «Μου στοίχισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα – Είναι κάτι πολύ στενάχωρο για εμένα»

Η Μαρία Καλάβρια, σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, μίλησε στους δημοσιογράφους για τη βαθιά θλίψη που βιώνει μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα. Η ίδια τόνισε πως ο θάνατος της αγαπημένης της φίλης της στοίχισε πολύ, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά στενάχωρο γεγονός για την ίδια.

Οι δύο γυναίκες συνδέονταν με μια μακροχρόνια και δυνατή φιλία που άντεξε στον χρόνο. Παρά το πέρασμα των ημερών, η Μαρία Καλάβρια εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια πως ακόμα δεν έχει καταφέρει να συνειδητοποιήσει την ξαφνική αυτή απώλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γωγώ Μαστροκώστα: Σάλος με τις AI φωτογραφίες από την κηδεία της – Η οργισμένη ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη

Όλα όσα είπε η Μαρία Καλάβρια

«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι πολύ φρέσκο για μένα, που δεν έχω μιλήσει. Και είναι πολύ στενάχωρο, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Η Γωγώ ήτανε σαν αδελφή μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ. Μου στοίχισε όλο αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να το διαχειριστώ, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Τα πάντα θυμάμαι. Η Γωγώ ήτανε πάντα πάρα πολύ δυναμική, χαρούμενη, ευχάριστη, ανοιχτός άνθρωπος, αισιόδοξη. Ακόμα και με τις δυσκολίες που πέρασε το τελευταίο διάστημα, ήτανε πάρα πολύ αισιόδοξη».

«Μιλάω με την οικογένεια, δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα χρειάζονται τον χώρο τους», συμπλήρωσε η Μαρία Καλάβρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Θυμίζουμε ότι η εξόδιος ακολουθία για τη Γωγώ Μαστροκώστα τελέστηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από μια πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αθήνα, το «παρών» για το τελευταίο αντίο έδωσε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους συγγενείς, φίλοι, καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, τον τηλεοπτικό και τον αθλητικό χώρο. Τραγικές φιγούρες ήταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, και η 17χρονη κόρη τους, Βικτώρια, οι οποίοι έφτασαν στην εκκλησία πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ οι επικήδειοι λόγοι τους για τον δικό τους «βράχο» συγκλόνισαν τους παρευρισκόμενους.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στην Αθήνα, η σορός μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιθυμία της οικογένειας ήταν η Γωγώ Μαστροκώστα να αναπαυθεί δίπλα στον αγαπημένο της πατέρα, σε ένα μέρος που η ίδια υπεραγαπούσε και επισκεπτόταν συχνά για περισυλλογή.