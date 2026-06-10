Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: “Γιατί δεν μου είπες τίποτα;” – Ραγίζει καρδιές φίλη της 54χρονης

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αιγίου η άγρια διπλή δολοφονία μητέρας και γιου, με συγγενείς, φίλους και γνωστούς να αδυνατούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία.

Ανάμεσα στα δεκάδες μηνύματα πόνου που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεχωρίζει η συγκινητική ανάρτηση φίλης της άτυχης γυναίκας, η οποία αποχαιρετά με σπαρακτικά λόγια το θύμα, εκφράζοντας την αδυναμία της να πιστέψει το τραγικό γεγονός.

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Στη λεζάντα φωτογραφίας της δολοφονημένης γυναίκας, η φίλη της έγραψε:

«Δεν μπορώ να το πιστεψωωω όχι δεν γίνετε….ένα άκακο πλάσμα που ποτέ δεν είπε κακό λόγο για κανέναν καλό παράδεισο γλυκό μου κοριτσιιι.με πικρές και με βάσανα από μικρή κοπέλα να μεγαλώσεις το παιδάκι σου και να βρείτε τον θάνατο μαζί….γιατί δεν μου έλεγες κάτι γιατιιι.δεν θα ξεχάσω ποτέ το χαμόγελο σου και το Χριστινάκι που με φωνάζες να πιούμε καφέ».

Δείτε την ανάρτηση:

Τα λόγια της αποτυπώνουν τον πόνο και την οδύνη που έχει προκαλέσει η ανείπωτη τραγωδία στους ανθρώπους που γνώριζαν τη γυναίκα και τον γιο της, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με τόσο βίαιο τρόπο.

Οι έρευνες των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το διπλό φονικό που έχει βυθίσει στο πένθος οικογένεια, φίλους και γνωστούς των θυμάτων.