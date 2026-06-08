Δημοσκόπηση Opinion Poll για την Θεσσαλονίκη: Πρώτη η ΝΔ, ακολουθούν Τσίπρας και Καρυστιανού

Σαφές προβάδισμα στον Δήμο Θεσσαλονίκης καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του iefimerida με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη να προηγείται. Με μεγάλη διαφορά άνω των 10 μονάδων πίσω από το κυβερνών κόμμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Η μέτρηση καταγράφει τη ΝΔ στην πρώτη θέση με σημαντική διαφορά, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με οριακό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ. Η σφυγμομέτρηση ακολουθεί τα δεδομένα και των υπόλοιπων δημοσκοπήσεων με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την πρωτιά και τα νεοεισελθέντα κόμματα των Τσίπρα και Καρυστιανού να αφήνουν πίσω το ΠΑΣΟΚ.

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Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, διατηρώντας διψήφια διαφορά από την ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφεται στο 10,8%. Τρίτη εμφανίζεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 7,8%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 7,5%.

Στην ίδια μέτρηση, το ΚΚΕ λαμβάνει 5,9%, η Ελληνική Λύση 5,8% και η Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 2,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει υψηλή, καθώς οι αναποφάσιστοι φθάνουν το 18,9%, ποσοστό που αφήνει περιθώρια για μεταβολές στο επόμενο διάστημα.

Στην εκτίμηση ψήφου, μετά την αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, η ΝΔ ανεβαίνει στο 29,6%, η ΕΛΑΣ στο 13,3% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 9,6%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 9,3%, ενώ ΚΚΕ και Ελληνική Λύση κινούνται στο 7,2% και 7,1% αντίστοιχα. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 6,6%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να περιορίζεται στο 3%.

Τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης

Στην ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη, οι δημότες τοποθετούν στην πρώτη θέση την καθαριότητα με 49,2%, ενώ ακολουθούν το κυκλοφοριακό, η στάθμευση και η έλλειψη χώρων πάρκινγκ με 43%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η κατάσταση του οδικού δικτύου με 19,7%, ενώ ακολουθούν η συντήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου, οι συγκοινωνίες, η ανάπτυξη και η ανεργία, καθώς και ζητήματα οικονομικής φύσεως και παραβατικότητας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η στάση των πολιτών απέναντι σε μεγάλα έργα και παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.

Το 87% θεωρεί ότι η λειτουργία του Μετρό διευκόλυνε τις μετακινήσεις και συνέβαλε στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού, ενώ το 85,1% εκτιμά ότι αναβάθμισε την ποιότητα ζωής στην πόλη.

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Αντίστοιχα, το 71,6% θεωρεί ότι η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα βελτιώσει το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ το 73,2% αξιολογεί θετικά το έργο του Flyover, εκτιμώντας ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος μετά την ολοκλήρωσή του.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνεται και στον δείκτη αισιοδοξίας για το μέλλον της πόλης. Το 56% δηλώνει πολύ ή αρκετά αισιόδοξο για την πορεία της Θεσσαλονίκης τα επόμενα χρόνια, έναντι 40,5% που εμφανίζεται λίγο ή καθόλου αισιόδοξο.