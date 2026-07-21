Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, στο 11% η “ψαλίδα” με την ΕΛΑΣ – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, έκτη η Καρυστιανού

Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview που έγινε για λογαριασμό του POLITIC φέρνει ξανά την Νέα Δημοκρατία σε θέση ισχύος έχοντας 11 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο με 26.8%. Η δεύτερη θέση έχει πλέον ξεκάθαρο κάτοχο, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. συγκεντρώνει 15,8% και βρίσκεται 5,7 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί στο 8,9%, με τη μεταξύ τους απόσταση να περιορίζεται μόλις στη 1,2 μονάδα μεταξύ 3ης και 4ης θέσης. Πιο χαμηλά, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού 5,3%, ενώ γύρω από το όριο του 3% στήνεται οριακή μάχη ανάμεσα σε ΜέΡΑ25 με 3,1%, Φωνή Λογικής με 3% και Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%.

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Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και το μπαράζ παρατήσεων, η δημοσκόπηση της Interview δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1%, ενώ οι Δημοκράτες βρίσκονται στο 2,4%. Την ίδια ώρα Νέα Αριστερά και Νίκη συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω της μονάδας

Οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 9%, ενώ η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5%.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 26,8%

ΕΛ.Α.Σ.: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 5,9%

Ελπίδα: 5,3%

ΜέΡΑ25: 3,1%

Φωνή Λογικής: 3,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%

Δημοκράτες: 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Νίκη: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,0%

Αναποφάσιστοι: 9,0%

Η μέτρηση καταγράφει μια υπολογίσιμη πολιτική δυναμική για τον Αντώνη Σαμαρά: το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε «πολύ» ή «αρκετά» πιθανόν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του, ενώ μαζί με το 9% που απαντά «λίγο», το ποσοστό όσων δεν απορρίπτουν πλήρως το ενδεχόμενο φτάνει το 21%.

Δεν πείθει η Δούρου

Σε μια κρίσιμη καμπή για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου εξελέγη νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκό. Η δημοσκόπηση, ωστόσο, καταγράφει ένα δύσκολο πολιτικό στοίχημα για τη νέα επικεφαλής: μόλις το 7% του συνόλου και το 11% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα, έναντι 23% και 30% αντίστοιχα για τον Παύλο Πολάκη.

Κυρίαρχη παραμένει η απάντηση «κανένας», με 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος.

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Αγκάθι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στα κόμματα

Βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολίτες και τους θεσμούς αποτυπώνει η δημοσκόπηση, με τον στρατό να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση, συγκεντρώνοντας 62% θετικές κρίσεις. Στον αντίποδα, μόλις το 8% εμπιστεύεται τα κόμματα, ενώ η εμπιστοσύνη περιορίζεται στο 17% για τη Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση και στο 23% για τη Δικαιοσύνη.

Ακόμη και θεσμοί με άμεση παρουσία στην καθημερινότητα παραμένουν κάτω από το 40%, με το σύστημα Υγείας στο 38%, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 37% και την Αστυνομία στο 35%, συνθέτοντας μια εικόνα γενικευμένης θεσμικής δυσπιστίας.