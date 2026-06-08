Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα ΝΔ με 10 μονάδες από την ΕΛΑΣ – “Βουτιά” στην 4η θέση για το ΠΑΣΟΚ

Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της Prorata με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί διαφορά 10 μονάδων ως προς την εκλογική επιρροή των κομμάτων από την 2η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, η Ν.Δ. παραμένει κυρίαρχη (24%). Στη δεύτερη θέση και με σημαντική από τα υπόλοιπα κόμματα διαφορά καταγράφεται η ΕΛ.Α.Σ με 14,5%, ενώ ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%.

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Στην τέταρτη πλέον θέση και με σημαντική μείωση της επιρροής του εντοπίζεται το ΠΑΣΟΚ (8,5%), ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8%.

Το ΚΚΕ λαμβάνει το 6% των προτιμήσεων, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας με σημαντικές απώλειες ανιχνεύεται στο 3,5%. Σχετική σταθερότητα παρουσιάζουν η Φωνή Λογικής (3,5%) και το ΜεΡΑ25 (3%), ενώ με ποσοστά κάτω του 3% έπονται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (2%), το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη (1%), η Νέα Αριστερά (1%) και το κόμμα Νίκη (0,5%).

Όσον αφορά του πολιτικούς αρχηγούς, αρκετά μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν προκρίνει κάποια ιδανική επιλογή αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζεται ο πιο κατάλληλος από τους υπάρχοντες πολιτικούς αρχηγούς. Εντός αυτού του πλαισίου ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος διατηρεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα την άποψη πως δεν υπάρχει κόμμα ή πολιτικός αρχηγός που να ασκεί πιεστική προς την κυβέρνηση αντιπολίτευση, τεκμηριώνοντας την αδυναμία μερίδας πολιτών να εκφραστούν δια μέσω των υφιστάμενων πολιτικών σχηματισμών.

Έτσι, σε αυτό το κλίμα εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή δύο νέοι σχηματισμοί, η ΕΛ.Α.Σ υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για Δημοκρατία υπό αυτή της Μαρίας Καρυστιανού. Ενδεικτικό της κοινωνικής ζήτησης για νέους παίκτες στην πολιτική αρένα είναι και το εύρημα, σύμφωνα με το οποίο περίπου 4 στους 10 αντιλαμβάνονται ως θετική εξέλιξη την εκ νέου ενεργοποίηση του πρώην πρωθυπουργού και την εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού στα πολιτικά πράγματα.

Ως προς την εικόνα που συνοδεύει την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση, η επικρατέστερη αντίληψη είναι ότι ο τελευταίος επανέρχεται «πιο απομακρυσμένος από την κοινωνία» (31%), ενώ έπεται η άποψη ότι επανεμφανίζεται «πιο ώριμος πολιτικά» (19%) και, σε χαμηλότερα ποσοστά, οι εκτιμήσεις ότι η ενεργοποίηση του συνοδεύεται από μεγαλύτερη συμβιβαστικότητα (14%) αλλά και αποφασιστικότητα (10%).

Τέλος, η περίπτωση της ΕΛ.Α.Σ ξεχωρίζει, αφού μεταξύ όλων των κομμάτων είναι το μόνο που θεωρείται από αξιοσημείωτη μερίδα του εκλογικού σώματος (27%) ότι μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική αντιπολίτευση στο κυβερνών κόμμα.

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Αναλυτικά: