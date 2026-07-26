Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα 14 μονάδων για την ΝΔ απέναντι στην ΕΛΑΣ – Μεγάλη πτώση για το κόμμα Καρυστιανού

Βελτιωμένη είναι η δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στη νέα δημοσκόπηση της Marc, την τελευταία πριν την ανάπαυλα του καλοκαιριού. Μικρή ενίσχυση παρουσιάζει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όμως η διαφορά από το κυβερνών κόμμα παραμένει στις 14 μονάδες.

Αντίθετα, σημαντική πτώση εμφανίζει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία χάνει πάνω από τρεις ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 30 ημέρες. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που δημοσιεύεται στο Θέμα της Κυριακής, η Νέα Δημοκρατία παραμένει με διαφορά στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, έναντι 30,5% στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου.

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Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 16,8%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 16,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί τρίτο με 11%, έναντι 10,5% τον Ιούνιο.

-ΝΔ: 30,8% (30,5%)

-ΕΛΑΣ: 16,8% (16,5%)

-ΠΑΣΟΚ: 11% (10,5%)

-Ελληνική Λύση: 7,5% (από 7%)

-Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,4% (από 10,5%)

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-ΚΚΕ: 6,7% (από 6,5%)

-Πλεύση Ελευθερίας: 5,5% (από 5,3%)

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-Φωνή Λογικής: 3,5% (από 2,7%)

Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νίκη με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,2% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη με 1,1%, ενώ η Νέα Αριστερά καταγράφεται στο 0,3%. Το 2,4% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα.

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Η πιο αξιοσημείωτη μεταβολή της δημοσκόπησης της Marc αφορά την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία από το 10,5% της προηγούμενης μέτρησης υποχωρεί στο 7,4%.

Η έρευνα καταγράφει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στην παράσταση νίκης, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο. Παρά την βελτίωση των ποσοστών για την ΝΔ, οι πολίτες δεν βλέπουν αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

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Συγκεκριμένα, μόλις το 18,8% εκτιμά ότι η ΝΔ θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ενώ το 46,8% προβλέπει νίκη χωρίς αυτοδυναμία, γεγονός που δείχνει ότι η πρωτιά θεωρείται πιθανή, όχι όμως και η μονοκομματική κυβέρνηση.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, πρώτη επιλογή των πολιτών είναι το «κανένα ιδιαίτερα» με 38,9%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,5%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 7,3%. Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 16% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί την ουσιαστικότερη αντιπολίτευση, ενώ το 52,4% απαντά «κανένα».