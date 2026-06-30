Δημήτρης Κανέλλος: “Τη γλίτωσα φθηνά” – Πώς περιγράφει ο τραγουδιστής το δάγκωμα από λαγοκέφαλο στη Βάρκιζα

Για την περιπέτεια που είχε το περασμένο Σάββατο σε παραλία της Βάρκιζας, όπου τον δάγκωσε λαγοκέφαλος, μίλησε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος.

Όπως ανέφερε στο MEGA, ο λαγοκέφαλος τον δάγκωσε στο πόδι, με αποτέλεσμα να του κάνει μία μικρή πληγή. «Ευτυχώς δεν ήτανε μεγάλο το ψάρι. Το σημαντικό ήταν ότι τη γλιτώσαμε φθηνά. Ευτυχώς δεν πανικοβλήθηκα, γενικά υπήρχε μια ψυχραιμία. Στη Βάρκιζα είχαμε πάει το Σάββατο, να κάνουμε κι εμείς ένα μπάνιο» είπε χαρακτηριστικά.

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«Με τσίμπησε χαμηλά στο πόδι. Επειδή αυτά έχουνε και ένα ιδιαίτερο σχήμα ως ψάρια, το καταλαβαίνεις ότι είναι λαγοκέφαλος. Μια πληγή μικρή έγινε, δεν ήτανε τίποτα το τρομερό, και πιο πολύ ο κόσμος πανικοβλήθηκε» πρόσθεσε ο Δημήτρης Κανέλλος.

Ο Δημήτρης Κανέλλος επισήμανε ότι οι λουόμενοι πρέπει να είναι ψύχραιμοι και να μην πανικοβάλλονται σχετικά με την παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

«Με το που βγήκα έβαλα καθαρό νερό, όχι θαλασσινό, να το σημειώσουμε αυτό, και με σαπούνι αυτό άμα το καθαρίσεις είσαι κομπλέ. Πήγαμε και σ’ ένα φαρμακείο, όλα καλά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη ψυχραιμία και είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε στις θάλασσες γι’ αυτό τον λόγο», σημείωσε.