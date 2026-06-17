Βάρκιζα: Διαψεύδει ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης τα περί επίθεσης λαγοκέφαλου σε λουόμενη στη Βάρκιζα

Διαψεύδει ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης τις πληροφορίες ότι λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε λουόμενη στην παραλία της Βάρκιζας, την ώρα που κολυμπούσε.

Όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, μετά από άμεση επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς -το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές και την Πολιτική Προστασία του Δήμου- «δεν προκύπτει καμία απολύτως επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού, καθώς καμία αρχή δεν έχει καταγράψει τέτοιο συμβάν».

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Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με «πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη σφραγίδα, καθώς η διάδοσή τους προκαλεί αδικαιολόγητη ανησυχία και πλήττει την εικόνα της περιοχής».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι μεν ένα υπαρκτό φαινόμενο το οποίο παρακολουθείται στενά από την επιστημονική κοινότητα, ωστόσο, με βάση τα επίσημα δεδομένα, δεν συντρέχει κανένας λόγος πανικού για τους λουόμενους.

Το πρωί η εκπομπή “Το Πρωινό” στον ΑΝΤ1 είχε αναφέρει πως λαγοκέφαλος δάγκωσε τη λουόμενη στη γάμπα και μάλιστα της έκοψε ένα κομμάτι 2-3 εκατοστών. Στην ηλικιωμένη, όπως ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες, χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς το τραύμα ήταν τέτοιο που απαιτήθηκαν ράμματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σήμερα σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν δήθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την Πολιτική Προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα.

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Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των λουομένων και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο χρήζει ενημέρωσης του κοινού, οι πολίτες θα ενημερωθούν άμεσα και υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές.

Παράλληλα, καλούμε τους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Η διάδοση μη διασταυρωμένων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και να πλήξει αδικαιολόγητα την εικόνα της περιοχής.

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Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα επίσημες πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού για τους λουόμενους, ενώ οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που παρατηρήσουν οτιδήποτε ασυνήθιστο.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα τους πολίτες για κάθε θέμα που αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των λουομένων».

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Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στις ελληνικές θάλασσες, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του.

Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση.

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Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του, που μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία.

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά: