Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο πρόγονος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον – Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκισης

Ο προγονός του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον της Νορβηγίας βρέθηκε ένοχος για δύο βιασμούς καθώς και για ενδοοικογενειακή βία και άλλα αδικήματα και καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών, αποφάνθηκε σήμερα δικαστήριο του Όσλο.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών, ο οποίος εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια το 2001, όταν η μητέρα του, η Μέτε-Μάριτ, παντρεύτηκε τον Χάακον, απαλλάχθηκε για δύο άλλες κατηγορίες για βιασμό.

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Είχε δηλώσει αθώος στις πιο σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του, περιλαμβανομένων των κατηγοριών για βιασμό, ενώ είχε παραδεχθεί μερικές ελαφρότερες. Έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση στην ετυμηγορία.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει να καταδικασθεί ο Χόιμπι σε κάθειρξη επτά ετών και επτά μηνών.

Στη διάρκεια των επτά εβδομάδων της δίκης έγιναν αναφορές στον εθισμό του Χόιμπι στα ναρκωτικά, σε αυτοσχέδια βίντεο των σεξουαλικών συνευρέσεών του, καθώς και σε περισσότερα από 800 ηλεκτρονικά μηνύματα που παρουσιάσθηκαν ως στοιχεία στη δίκη. Ένας φερόμενος ως βιασμός είχε λάβει χώρα στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας του πρίγκιπα διαδόχου, πληροφορήθηκε το δικαστήριο.

Η υπόθεση αυτή, μαζί και με άλλες κρίσεις, έχει συμβάλει στη μείωση της δημοτικότητας της βασιλικής οικογένειας.

Συνέπεσε με τη συγγνώμη που ζήτησε η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ, η οποία έκανε λόγο για «κακή κρίση» εκ μέρους της όταν είχε διατηρήσει τις επαφές με τον αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν μετά την καταδίκη αυτού του τελευταίου το 2008.

Έρευνα της Norstat που δημοσιοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου -στη διάρκεια της δίκης- έδειξε πτώση του ποσοστού των Νορβηγών που υποστηρίζουν τη διατήρηση της μοναρχίας σε χαμηλό επίπεδο ρεκόρ 60%, από 70% τον Ιανουάριο, και αύξηση σε 27%, από 19%, αυτών οι οποίοι θέλουν ένα διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης.

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Η ετυμηγορία εκδόθηκε σε μια δύσκολη περίοδο για την Μέτε-Μάριτ, τη μητέρα του Χόιμπι, η οποία μπήκε αυτό το μήνα στον εθνικό κατάλογο για μεταμόσχευση πνεύμονα καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε σοβάρα. Πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια πάθηση εξαιτίας της οποίας δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να αναπνέει. Χωρίς μεταμόσχευση, της απομένει ζωή περίπου ενός χρόνου, έχουν δηλώσει οι γιατροί της.