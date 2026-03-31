Δίκη για τα Τέμπη: “Φρούριο” ο χώρος του “Γαιόπολις” – Δρακόντεια μέτρα της ΕΛΑΣ

“Αστακό” θα θυμίζει ο χώρος του “Γαιόπολις” στη Λάρισα στο οποίο θα διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη αύριο, 1η Απριλίου, μετά και την ένταση που σημειώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας την Δευτέρα 23 Μαρτίου, με στόχο την διατήρηση της τάξης και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, θα επιστρατευθούν διμοιρίες υποστήριξης και ομάδες αποκατάστασης τάξης, οι οποίες θα βρίσκονται σε καίρια σημεία γύρω από το κτήριο.

Επιπλέον, ομάδες ΟΠΚΕ θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους, ενώ αστυνομικοί της Ασφάλειας θα περιπολούν με πολιτικά πέριξ της εγκατάστασης για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων.

Παράλληλα, η Τροχαία θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το δικαστήριο, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση κόσμου.