Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων έξω από το γραφείο του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα στην Λάρισα

«Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία», φώναξαν οργισμένοι κτηνοτρόφοι έξω από το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, ζητώντας να συναντηθούν μαζί του για να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων κατέφθασε στο κέντρο της Λάρισας, προερχόμενη από το Fashion City Outlet, και κατευθύνθηκε προς το γραφείο του υφυπουργού.

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ζητώντας αποζημιώσεις για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα κοπάδια τους. «Δεν ζητάμε απλώς χρήματα, θέλουμε πίσω τα ζώα που μας θανάτωσαν», δήλωσαν χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας παράλληλα την κυβερνητική πολιτική. Με συνθήματα κατά της κυβέρνησης, αποκάλεσαν «ανεπιθύμητους τον κ. Τσιάρα, τον κ. Κέλλα και τον κ. Μητσοτάκη», καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα τους, «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

Οι διαμαρτυρόμενοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν το γραφείο του υφυπουργού και ζήτησαν συνάντηση μαζί του. Η κινητοποίηση συνεχίζεται, ενώ σε μια συμβολική κίνηση, οι κτηνοτρόφοι άδειασαν γάλα μπροστά από το κτίριο του γραφείου, στην οδό Παναγούλη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο: