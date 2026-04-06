Διακοπή κυκλοφορίας μετά από ακινητοποίηση φορτηγού στην έξοδο της Αττικής οδού προς Λαμία

Ταλαιπωρία περιμένει όσους οδηγούς κινούνται στην Αττική οδό το πρωί της Δευτέρας (6/4) καθώς υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η Τροχαία, φορτηγό ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στην έξοδο προς Λαμία με αποτέλεσμα να κλείσει η κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αττικής

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε κεντρικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι Κηφισός και Κηφισίας, αλλά κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Αθηνών και την παραλιακή.

Στον Κηφισό υπάρχει συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κάθοδο.

Στην Κηφισίας, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.

Μποτιλιάρισμα και στη Μεσογείων, αλλά και τη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.