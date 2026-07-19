Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πυρηνικό σταθμό υπό κατασκευή

Τι ανέφερε ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πυρηνικό σταθμό υπό κατασκευή
DEBATER NEWSROOM

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, “σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (…) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα”, ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ