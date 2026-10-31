Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα εύσημα της Ντόρας στον Άδωνι για το Νοσοκομείο Χανίων – Το μήνυμα με πολιτικό αποδέκτη

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναγνώρισε δημόσια την ανταπόκριση του υπουργού Υγείας στα προβλήματα του νοσοκομείου, μετά από μια επεισοδιακή επίσκεψη και μια πολύωρη συζήτηση με τους τοπικούς φορείς.

Τα εύσημα της Ντόρας στον Άδωνι για το Νοσοκομείο Χανίων – Το μήνυμα με πολιτικό αποδέκτη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μπορεί η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στα Χανιά να συνοδεύτηκε από διαμαρτυρίες, αντιπαραθέσεις και υψηλούς τόνους, ωστόσο η Ντόρα Μπακογιάννη επέλεξε, μετά το τέλος της πολύωρης σύσκεψης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά: τη συνεργασία και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Και δεν πέρασε απαρατήρητη η ιδιαίτερα θετική αναφορά της βουλευτού Χανίων της Νέας Δημοκρατίας στον υπουργό Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ανάρτησή της στο Facebook, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λόγο για μια ουσιαστική συζήτηση, επισημαίνοντας την «άμεση ανταπόκριση» του Άδωνι Γεωργιάδη στα ζητήματα που τέθηκαν.

Η δημόσια αναγνώριση στον Γεωργιάδη

Η βουλευτής Χανίων εμφανίστηκε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της συνάντησης, δίνοντας έμφαση στη σημασία της αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων του νοσοκομείου.

Στην ανάρτησή της ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είχαμε σήμερα μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για το Νοσοκομείο Χανίων, στην οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα, με άμεση ανταπόκριση από τον Υπουργό Υγείας».

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ήρθε μετά από μια ημέρα κατά την οποία ο υπουργός Υγείας βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις από εργαζομένους και διαδηλωτές.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, πάντως, επέλεξε να επικεντρωθεί στο αποτέλεσμα της συζήτησης και στις προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο για ένα Campus Υγείας στα Χανιά

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη στη δημιουργία ενός Campus Υγείας, ενός σχεδίου που συνδέεται με την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής υγειονομικού προσωπικού στα Χανιά.

Η βουλευτής υπογράμμισε ότι στη σύσκεψη δόθηκε έμφαση στη στήριξη των εργαζομένων και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν γιατροί και νοσηλευτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται ο σχεδιασμός για αξιοποίηση έκτασης δίπλα στο νοσοκομείο, με δυνατότητα δημιουργίας κατοικιών για γιατρούς, παιδικού σταθμού και νέου σταθμού ΕΚΑΒ.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που, εφόσον υλοποιηθεί, θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετα κίνητρα σε υγειονομικούς που εξετάζουν το ενδεχόμενο να εργαστούν στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντόρα Μπακογιάννη στάθηκε επίσης στην ανάγκη να συμμετάσχουν ενεργά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να προκύψουν λύσεις με διάρκεια.

Το πολιτικό παρασκήνιο μετά τη δύσκολη επίσκεψη

Η δημόσια στήριξη της Ντόρας Μπακογιάννη στον Άδωνι Γεωργιάδη ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία η επίσκεψη του υπουργού είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έχει καταγράψει το DEBATER στο ρεπορτάζ για την επίσκεψη του υπουργού στο Νοσοκομείο Χανίων, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την ένταξη των Χανίων στις άγονες περιοχές Α΄ κατηγορίας, με στόχο την παροχή επιπλέον κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών.

Παράλληλα, παρουσίασε χρονοδιάγραμμα για νέες προκηρύξεις ιατρικού προσωπικού και προσλήψεις νοσηλευτών, ενώ αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Η σύσκεψη, που διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες, πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και των υγειονομικών, με τις ελλείψεις προσωπικού να αποτελούν βασικό αντικείμενο συζήτησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη μπορεί να διαβαστεί και ως μήνυμα πολιτικής στήριξης προς τον υπουργό Υγείας, με την ίδια να προτάσσει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν αντί της έντασης που προηγήθηκε.

Το επόμενο στοίχημα, βεβαίως, δεν βρίσκεται στις αναρτήσεις αλλά στην υλοποίηση των εξαγγελιών. Εκεί θα κριθεί κατά πόσο η συνεργασία κυβέρνησης και τοπικών φορέων θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για το Νοσοκομείο Χανίων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πόπη Τσαπανίδου: Γιατί δεν παραδίδει την έδρα της – Το σενάριο επιστροφής Κασσελάκη στη Βουλή
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόπη Τσαπανίδου: Γιατί δεν παραδίδει την έδρα της – Το σενάριο επιστροφής Κασσελάκη στη Βουλή

Η ανεξάρτητη βουλευτής φέρεται να διατηρεί την έδρα της για να αποφευχθεί μια διαδοχή παραιτήσεων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κοινοβούλιο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τσουκαλάς: Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23, ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος τη συνέταξε και ποιος την ενέκρινε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23, ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος τη συνέταξε και ποιος την ενέκρινε

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν αρκεί η απόσυρση» και πως «ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος την συνέταξε και ποιος την ενέκρινε».

«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της – Εντολή Πιτσιλή για στοιχεία από ΕΛ.ΑΣ. και ανακριτές
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της – Εντολή Πιτσιλή για στοιχεία από ΕΛ.ΑΣ. και ανακριτές

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζητά εγγράφως κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τυχόν συμμετοχή στελεχών της Αρχής στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων που ερευνάται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.