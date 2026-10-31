Τα εύσημα της Ντόρας στον Άδωνι για το Νοσοκομείο Χανίων – Το μήνυμα με πολιτικό αποδέκτη

Μπορεί η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στα Χανιά να συνοδεύτηκε από διαμαρτυρίες, αντιπαραθέσεις και υψηλούς τόνους, ωστόσο η Ντόρα Μπακογιάννη επέλεξε, μετά το τέλος της πολύωρης σύσκεψης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά: τη συνεργασία και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Και δεν πέρασε απαρατήρητη η ιδιαίτερα θετική αναφορά της βουλευτού Χανίων της Νέας Δημοκρατίας στον υπουργό Υγείας.

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Με ανάρτησή της στο Facebook, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λόγο για μια ουσιαστική συζήτηση, επισημαίνοντας την «άμεση ανταπόκριση» του Άδωνι Γεωργιάδη στα ζητήματα που τέθηκαν.

Η δημόσια αναγνώριση στον Γεωργιάδη

Η βουλευτής Χανίων εμφανίστηκε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της συνάντησης, δίνοντας έμφαση στη σημασία της αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων του νοσοκομείου.

Στην ανάρτησή της ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είχαμε σήμερα μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για το Νοσοκομείο Χανίων, στην οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα, με άμεση ανταπόκριση από τον Υπουργό Υγείας».

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ήρθε μετά από μια ημέρα κατά την οποία ο υπουργός Υγείας βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις από εργαζομένους και διαδηλωτές.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, πάντως, επέλεξε να επικεντρωθεί στο αποτέλεσμα της συζήτησης και στις προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων.

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Το σχέδιο για ένα Campus Υγείας στα Χανιά

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη στη δημιουργία ενός Campus Υγείας, ενός σχεδίου που συνδέεται με την προσπάθεια προσέλκυσης και παραμονής υγειονομικού προσωπικού στα Χανιά.

Η βουλευτής υπογράμμισε ότι στη σύσκεψη δόθηκε έμφαση στη στήριξη των εργαζομένων και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν γιατροί και νοσηλευτές.

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Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται ο σχεδιασμός για αξιοποίηση έκτασης δίπλα στο νοσοκομείο, με δυνατότητα δημιουργίας κατοικιών για γιατρούς, παιδικού σταθμού και νέου σταθμού ΕΚΑΒ.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που, εφόσον υλοποιηθεί, θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετα κίνητρα σε υγειονομικούς που εξετάζουν το ενδεχόμενο να εργαστούν στην περιοχή.

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Η Ντόρα Μπακογιάννη στάθηκε επίσης στην ανάγκη να συμμετάσχουν ενεργά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να προκύψουν λύσεις με διάρκεια.

Το πολιτικό παρασκήνιο μετά τη δύσκολη επίσκεψη

Η δημόσια στήριξη της Ντόρας Μπακογιάννη στον Άδωνι Γεωργιάδη ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία η επίσκεψη του υπουργού είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση.

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Όπως έχει καταγράψει το DEBATER στο ρεπορτάζ για την επίσκεψη του υπουργού στο Νοσοκομείο Χανίων, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την ένταξη των Χανίων στις άγονες περιοχές Α΄ κατηγορίας, με στόχο την παροχή επιπλέον κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών.

Παράλληλα, παρουσίασε χρονοδιάγραμμα για νέες προκηρύξεις ιατρικού προσωπικού και προσλήψεις νοσηλευτών, ενώ αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Η σύσκεψη, που διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες, πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και των υγειονομικών, με τις ελλείψεις προσωπικού να αποτελούν βασικό αντικείμενο συζήτησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη μπορεί να διαβαστεί και ως μήνυμα πολιτικής στήριξης προς τον υπουργό Υγείας, με την ίδια να προτάσσει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν αντί της έντασης που προηγήθηκε.

Το επόμενο στοίχημα, βεβαίως, δεν βρίσκεται στις αναρτήσεις αλλά στην υλοποίηση των εξαγγελιών. Εκεί θα κριθεί κατά πόσο η συνεργασία κυβέρνησης και τοπικών φορέων θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για το Νοσοκομείο Χανίων.