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Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 13χρονος μετά από επίθεση 17χρονου μέσα σε σχολείο – Του έσπασε τα γυαλιά

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος στο Ασβεστοχώρι – Ο 13χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε νοσοκομείο της πόλης.

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 13χρονος μετά από επίθεση 17χρονου μέσα σε σχολείο – Του έσπασε τα γυαλιά
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Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 13χρονο μαθητή να καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από 17χρονο κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10), σε σχολείο στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου.

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Πώς σημειώθηκε η επίθεση στον 13χρονο

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος διαπληκτίστηκε με τον 13χρονο μαθητή, για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο μεγαλύτερος ανήλικος φέρεται να επιτέθηκε στον μαθητή, με αποτέλεσμα να σπάσει μέρος των γυαλιών που φορούσε ο 13χρονος και να τον τραυματίσει.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στο νοσοκομείο ο μαθητής

Μετά το περιστατικό, συγγενικό πρόσωπο του 13χρονου τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο μαθητής νοσηλεύεται προληπτικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ούτε για τυχόν αστυνομικές ή πειθαρχικές ενέργειες μετά το περιστατικό.

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