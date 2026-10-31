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ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά σε αντιπροσωπεία Mercedes-Benz – Εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια (vid)

Εκτεταμένες υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της αντιπροσωπείας «Ισμαήλος» στη λεωφόρο Βουλιαγμένης – Πληροφορίες για έκρηξη πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Γλυφάδα: Μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά σε αντιπροσωπεία Mercedes-Benz – Εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια (vid)
Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων «Ισμαήλος» στη Γλυφάδα. Πηγή πληροφοριών: notia.gr.
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/10) σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Mercedes-Benz στη Γλυφάδα, με τις εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν την έκταση των υλικών ζημιών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της αντιπροσωπείας «Ισμαήλος», επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 156, και τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

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Σύμφωνα με το τοπικό ενημερωτικό μέσο notia.gr, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ αρκετά από τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον χώρο καταστράφηκαν ή υπέστησαν σημαντικές φθορές.

Γλυφάδα: Μεγάλες ζημιές στην αντιπροσωπεία «Ισμαήλος»

Όπως μεταδίδει το notia.gr, τμήματα των τοιχωμάτων της αντιπροσωπείας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι εικόνες από το εσωτερικό των εγκαταστάσεων δείχνουν τις συνέπειες της πυρκαγιάς.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, με τις υλικές ζημιές να είναι εκτεταμένες.

Πληροφορίες για έκρηξη – Βρέθηκαν κατάλοιπα από δύο γκαζάκια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται ο ΣΚΑΪ και αναπαράγει το notia.gr, πριν από τη φωτιά φέρεται να σημειώθηκε έκρηξη.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της έρευνας στον χώρο εντοπίστηκαν κατάλοιπα από δύο γκαζάκια.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων της πυρκαγιάς, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής οριστικό πόρισμα για το πώς εκδηλώθηκε.

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Οι εικόνες μετά την πυρκαγιά

Η εικόνα που παρουσιάζει η αντιπροσωπεία μετά την κατάσβεση είναι ενδεικτική της έντασης της φωτιάς.

Φωτογραφία
Πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα στο ύψος της λεοφώρου Βουλιαγμένης. Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Φωτογραφία
Πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα στο ύψος της λεοφώρου Βουλιαγμένης. Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Φωτογραφία
Πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα στο ύψος της λεοφώρου Βουλιαγμένης. Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Φωτογραφία
Πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα στο ύψος της λεοφώρου Βουλιαγμένης. Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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