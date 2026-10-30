Συνελήφθη στη Λευκάδα ο υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκανε 3 εμπρηστικές επιθέσεις εις βάρος πρώην συντρόφων τους

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου στη Λευκάδα ο υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκανε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στα σπίτια πρώην συντρόφων του σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 46χρονος, περίπου στις 02:10 φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα και προκάλεσε πυρκαγιά. Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ έσπασε και η τζαμαρία της μπαλκονόπορτας. Στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκε δοχείο με βενζίνη.

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Λίγη λεπτά αργότερα ο 46χρονος φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στα εμπρόσθια μέρη τους. Το ένα αυτοκίνητο ανήκει σε 55χρονη πρώην σύντροφο του φερόμενου δράστη και το άλλο ΙΧ ανήκει στον νυν σύντροφο της 55χρονης. Στο σημείο εντοπίστηκαν από την Πυροσβεστική δύο στουπιά πάνω στα καπό των οχημάτων.

Λίγο αργότερα, στις 04:38, στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς ανήκει σε 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του 46χρονου.