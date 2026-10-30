Γλυφάδα: Εμπρηστική επίθεση στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού σε δύο πρώην συντρόφους του – Έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και σε δύο οχήματα
Είχε παρελθόν με καταγγελίες για ενδοοικογενειακά επεισόδια
Εμπρηστική επίθεση σε βάρος πρώην συντρόφων του εξαπέλυσε ένας άνδρας τα ξημερώματα της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα.
Αρχικά, στην οδό Βυζαντίου στις 2:20 τα ξημερώματα ο άνδρας μπήκε στο διαμέρισμα μιας πρώην συντρόφου του και έβαλε φωτιά με μπιτόνι που περιείχε εύφλεκτο υλικό.
Στη συνέχεια, στις 2:35 στην οδό Νυμφών, ο άνδρας έθεσε φωτιά με στουπί σε όχημα του 51χρονου νυν συντρόφου της πρώην συντρόφου του, καθώς και της ίδιας της 51χρονης.
Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον δράστη, Έλληνας γεννημένος το 1980, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, με παρελθόν καταγγελιών για ενδοοικογενειακά επεισόδια.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Γλυφάδας.
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