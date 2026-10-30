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ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Εμπρηστική επίθεση στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού σε δύο πρώην συντρόφους του – Έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και σε δύο οχήματα

Είχε παρελθόν με καταγγελίες για ενδοοικογενειακά επεισόδια

Γλυφάδα: Εμπρηστική επίθεση στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού σε δύο πρώην συντρόφους του – Έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και σε δύο οχήματα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:00

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος πρώην συντρόφων του εξαπέλυσε ένας άνδρας τα ξημερώματα της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα.

Αρχικά, στην οδό Βυζαντίου στις 2:20 τα ξημερώματα ο άνδρας μπήκε στο διαμέρισμα μιας πρώην συντρόφου του και έβαλε φωτιά με μπιτόνι που περιείχε εύφλεκτο υλικό.

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Στη συνέχεια, στις 2:35 στην οδό Νυμφών, ο άνδρας έθεσε φωτιά με στουπί σε όχημα του 51χρονου νυν συντρόφου της πρώην συντρόφου του, καθώς και της ίδιας της 51χρονης.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον δράστη, Έλληνας γεννημένος το 1980, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, με παρελθόν καταγγελιών για ενδοοικογενειακά επεισόδια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Γλυφάδας.

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