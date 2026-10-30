Γλυφάδα: Η στιγμή που ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εισβάλλει στο σπίτι της πρώην του για να βάλει φωτιά (βίντεο)

Σοκάρει η υπόθεση του 46χρονου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού ο οποίος έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το DEBATER δείχνει τον άνδρα να μπαίνει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα και να καλύπτει την κάμερα πριν βάλει φωτιά με μπιτόνι που περιείχε εύφλεκτο υλικό.

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Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας στη συνέχεια προχώρησε σε άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις και συγκεκριμένα:

Στις 2:35 στην οδό Νυμφών, ο άνδρας έθεσε φωτιά με στουπί σε όχημα του 51χρονου νυν συντρόφου της πρώην συντρόφου του, καθώς και της ίδιας της 51χρονης.

Λίγο αργότερα, στις 04:38, στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς ανήκει σε 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του άνδρα.

Για τα περιστατικά διενεργούν έρευνες τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας και Ηρακλείου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Γλυφάδας.