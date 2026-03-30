ΔΕΔΔΗΕ: Σε εφαρμογή το θερινό διζωνικό ωράριο από 1η Απριλίου – Πώς διαμορφώνεται

Από 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος, με ισχύ έως 31η Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Πιο αναλυτικά, ανά ζώνη, το ωράριο του ΔΕΔΔΗΕ για το ηλεκτρικό ρεύμα προσαρμόζεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.