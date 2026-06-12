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ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή διάκριση για τη Lidl Ελλάς στα Project Management Awards 2026

Η στρατηγική πρωτοβουλία της εταιρείας για ταχύτερη και σύγχρονη εξυπηρέτηση απέσπασε την κορυφαία διάκριση

Χρυσή διάκριση για τη Lidl Ελλάς στα Project Management Awards 2026
Από αριστερά προς τα δεξιά Βασιλική-Ελευθερία Χίνη, Consultant, Projects, Lidl Ελλάς | Αθανάσιος Μάτας, Head of Projects, Lidl Ελλάς | Μαρία Ασπρογένη, Associate Consultant, Projects, Lidl Ελλάς | Κωνσταντίνος Γιαννάκος, Associate Consultant, Projects, Lidl Ελλάς
DEBATER NEWSROOM

Μια σπουδαία διάκριση απέσπασε η Lidl Ελλάς στα φετινά Project Management Awards 2026, κατακτώντας το Gold βραβείο στην κατηγορία «Best in Customer Experience» για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου Scan & Go – Self-Checkout ταμεία.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου στο Sofitel Athens Airport, σε μια λαμπερή τελετή που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Project Management Institute (PMI) Greece, την Boussias Events και τα περιοδικά NetFax και netweek. Η εκδήλωση συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες του κλάδου και ακαδημαϊκούς, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας, δικτύωσης και ανάδειξης της καινοτομίας.

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Η βράβευση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης της Lidl Ελλάς για πρωτοπορία, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τη διαρκή βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή.

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Στρατηγικός σχεδιασμός και αποτελεσματική υλοποίηση

Η εισαγωγή των Self-Checkout ταμείων αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία της Lidl Ελλάς, η οποία βασίστηκε σε:

  • Δομημένη μεθοδολογία Project Management: Διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης σε κάθε στάδιο.
  • Διατμηματική συνεργασία: Στενή και αρμονική συνεργασία μεταξύ πληθώρας διαφορετικών τμημάτων της εταιρείας.
  • Πολυφασικό πλάνο σχεδιασμού: Σταδιακή και προσεκτικά μελετημένη ανάπτυξη του έργου.
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