Δύο νέες τιμητικές διακρίσεις για τη Lidl Ελλάς: Η εταιρεία διακρίθηκε ανάμεσα στους Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας και στις Most Admired Companies 2026

Με σημαντικές αναγνωρίσεις επισφραγίζεται η παρουσία της Lidl Ελλάς στην αγορά, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση και τη σταθερή δέσμευσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Η εταιρεία διακρίθηκε τόσο στον καταξιωμένο θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026» όσο και στην κορυφαία λίστα εταιρικής φήμης «The Most Admired Companies 2026», επιβεβαιώνοντας την αξία που δημιουργεί καθημερινά για τη χώρα.

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«Αριστείο Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος» στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Στο πλαίσιο της τελετής απονομής των βραβείων «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», που διοργανώθηκαν από την Direction Business Network τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στο Domus-Asteria Glyfada, η Lidl Ελλάς απέσπασε μία σημαντική διάκριση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τιμήθηκε με το νεοσύστατο «Αριστείο Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος», το οποίο παρέδωσε στα στελέχη της ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Η συγκεκριμένη διάκριση, η οποία βασίζεται σε επίσημα οικονομικά στοιχεία και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιβραβεύει επιχειρήσεις που:

● Δημιουργούν ουσιαστική και μετρήσιμη αξία για την κοινωνία, την απασχόληση και την ελληνική οικονομία.

● Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή μέσα από τη δραστηριότητα και τις πρωτοβουλίες τους.

● Στηρίζουν έμπρακτα τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

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Είσοδος της εταιρείας στη χρυσή λίστα των Most Admired Companies

Παράλληλα, η Lidl Ελλάς συγκαταλέγεται πλέον στη χρυσή λίστα των Most Admired Companies για το 2026, καταλαμβάνοντας τη 18η θέση.

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Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα εταιρικής φήμης στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιείται από το Fortune Greece με επιστημονικό συνεργάτη την KPMG και φέτος συμπληρώνει 12 χρόνια παρουσίας. Στη φετινή ψηφοφορία συμμετείχαν περισσότερα από 2.500 ανώτατα στελέχη της αγοράς, αναδεικνύοντας τους οργανισμούς που ξεχωρίζουν για:

● Τον εταιρικό τους σκοπό και την καινοτομία.

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● Την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική βιωσιμότητας.

● Την υψηλή εταιρική υπευθυνότητα που αποδεικνύεται με πράξεις και μετρήσιμα αποτελέσματα στην αγορά.

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Αυτές οι δύο σημαντικές διακρίσεις, τις οποίες παρέλαβε ο Μιχάλης Παπαδημητρίου, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Αττικής της Lidl Ελλάς, αποτελούν για την εταιρεία μία αντικειμενική επιβεβαίωση της ορθότητας της στρατηγικής της κατεύθυνσης. Η αναγνώριση αυτή ενδυναμώνει τη δέσμευση της εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί ως πρότυπο υγιούς επιχειρηματικότητας, συνεισφέροντας σταθερά στην εθνική οικονομία και στηρίζοντας ουσιαστικά την ελληνική κοινωνία στο δρόμο προς ένα βιώσιμο και σταθερό μέλλον.