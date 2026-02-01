Χορτιάτη Θεσσαλονίκης: Αυτοκίνητο κρέμονταν από γκρεμό – Επιχείρηση διάσωσης για ηλικιωμένο
Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική
Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όταν ένας ηλικιωμένος κινδύνευσε να πέσει σε ρέμα με το αυτοκίνητό του. Ο οδηγός είχε σταματήσει σε βοηθητικό δρόμο της οδού Παπανικολάου, όταν το οδόστρωμα υποχώρησε και το όχημα κρεμάστηκε κοντά στην άκρη ενός γκρεμού που οδηγεί στο ρέμα.
Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και, με τη βοήθεια σχοινιών και σκάλας, κατάφερε να απεγκλωβίσει τον άνδρα με ασφάλεια. Παρά τις δυσκολίες, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε χωρίς τραυματισμούς στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.
Λίγη ώρα αργότερα, το αυτοκίνητο κατέληξε στο ρέμα, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
