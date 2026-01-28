Βρέφος μόλις 7 ημερών μεταφέρθηκε νεκρό στο Παίδων “Αγία Σοφία” – Το είχαν πάει πρώτα σε κτηνιατρείο

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 28/1 στην Καλλιθέα, με ένα νεογέννητο κοριτσάκι επτά ημερών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 6 το πρωί, βρήκαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του ο πατέρας του και η θεία του, που κατάγονται από τη Ρουμανία.

Άμεσα το μετέφεραν σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”.

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το άτυχο κοριτσάκι κατέληξε.