Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος μόλις 7 ημερών μεταφέρθηκε νεκρό στο Παίδων “Αγία Σοφία” – Το είχαν πάει πρώτα σε κτηνιατρείο

Το βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του ο πατέρας και η θεία του

Βρέφος μόλις 7 ημερών μεταφέρθηκε νεκρό στο Παίδων “Αγία Σοφία” – Το είχαν πάει πρώτα σε κτηνιατρείο
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ//EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 28/1 στην Καλλιθέα, με ένα νεογέννητο κοριτσάκι επτά ημερών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 6 το πρωί, βρήκαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του ο πατέρας του και η θεία του, που κατάγονται από τη Ρουμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα το μετέφεραν σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”.

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το άτυχο κοριτσάκι κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ