Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση ενότητα Εχεδωρου του Δήμου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και 2 ελικόπτερα.