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ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης

Δύο ελικόπτερα σηκώθηκαν και επιχειρούν

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση ενότητα Εχεδωρου του Δήμου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης  ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και 2 ελικόπτερα.

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Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη μετά από παράσυρση από τουριστικό λεωφορείο

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο ύψος της οδού Περδίκα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 71χρονη […]