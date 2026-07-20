Βάγια Νέστορα: Προφυλακίστηκε και ο 25χρονος για τη φονική επίθεση – Επεισόδια και προσαγωγές στα δικαστήρια (βίντεο)

Μετά από την απολογία του το πρωί της Δευτέρας (20/7) προφυλακιστέος κρίθηκε ο 25χρονος τέταρτος συλληφθέντας για την υπόθεση εμπρησμών στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα.

Μάλιστα, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου σημειώθηκε ένταση Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

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Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του Δικαστικού Μεγάρου. Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα, με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων από την περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. μετά την ένταση που σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προχώρησε σε προσαγωγές, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τη σύλληψη μιας νεαρής γυναίκας.

Ο 25χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο έδωσε τα κλειδιά ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη και να τα έδωσε στο «επιχειρησιακό ζευγάρι», τον 29χρονο και την 26χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 24χρονος τον κατονόμασε στην απολογία του και έτσι η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και στη συνέχεια συνελήφθη από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι ο 24χρονος είπε ψέματα. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που του «έδειξαν» τον δρόμο για τη φυλακή.

Ο 25χρονος φαίνεται να είναι γνωστός στον αναρχικό χώρο στη Θεσσαλονίκη ενώ μαζί με τον αδελφό του έχουν απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές και βρίσκονταν στον κύκλο των υπόπτων από την αρχή.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης, να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση αλλά και να εντοπιστούν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.