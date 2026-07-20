Ryanair: “Από ξένο αντικείμενο η ζημιά” – Τι προκάλεσε το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο στο αεροπλάνο από την Θεσσαλονίκη

Νέα δεδομένα φέρνει στο τραπέζι η δήλωση του CEO της Ryanair για το σπασμένο παράθυρο της καμπίνας αεροπλάνου κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Θεσσαλονίκη στην Γερμανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος Michael O’Leary της Ryanair δήλωσε τη Δευτέρα (20/7) ότι τα έως τώρα ευρήματα δείχνουν ότι η ζημιά προήλθε από “ξένο αντικείμενο” και δεν οφείλεται στην ηλικία του αεροπλάνου ή στις συνθήκες συντήρησής του. Τονίζεται ότι το αεροπλάνο ταξίδευε από την Θεσσαλονίκη προς την Γερμανία, όταν ένα τζάμι του αεροπλάνου έσπασε και ένας άντρας βρέθηκε να βγαίνει ο μισός εκτός του αεροσκάφους.

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«Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι φαίνεται να πρόκειται για βλάβη του κινητήρα από ξένο αντικείμενο κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουμε, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», δήλωσε ο O’Leary στους αναλυτές

Ο O’Leary ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν 18 ετών και ότι ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή τα τελευταία δύο χρόνια. Πρόσθεσε ότι θα εκδοθεί προσχέδιο έκθεσης για το περιστατικό σε περίπου 28 ημέρες και αργότερα θα ακολουθήσει λεπτομερής έκθεση.

Το περιστατικό, το οποίο θύμιζε δύο πτήσεις της Southwest Airlines (LUV.N), με αεροσκάφη Boeing 737 NG το 2016 και το 2018, οδήγησε σε επανεκτίμηση της αντίδρασης σε αυτά τα περιστατικά, όπως δήλωσε ο διοικητής της FAA, Bryan Bedford, στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η επιβεβαίωση ότι η ζημιά προκλήθηκε από εξωτερικό αντικείμενο θα μπορούσε να περιορίσει τις ευθύνες της Boeing και της Ryanair για το περιστατικό.