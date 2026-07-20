Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη μετά από παράσυρση από τουριστικό λεωφορείο

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο ύψος της οδού Περδίκα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 71χρονη κινούνταν πεζή εκτός διάβασης, όταν παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ένας 61χρονος.

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Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τη διατηρήσουν στη ζωή, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 61χρονος οδηγός του τουριστικού λεωφορείου συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.