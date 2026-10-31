Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (31/10): Πού θα δείτε Κηφισιά – Ολυμπιακός, Ηρακλής – ΠΑΟΚ και Μίλαν – Ίντερ

Με σημαντικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό συνεχίζεται η αθλητική δράση σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, με το τηλεοπτικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στο ελληνικό ενδιαφέρον ξεχωρίζει η αναμέτρηση Κηφισιά – Ολυμπιακός στις 19:00, ενώ στο μπάσκετ ο Ηρακλής υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 17:30, σε παιχνίδι που μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ.

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Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τα βλέμματα στρέφονται στα παιχνίδια Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ και Μίλαν – Ίντερ.

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Ώρα Αγώνας / Διοργάνωση Κανάλι 10:30 WTA 250 Γκουανγκτζόου – Ημιτελικός Novasports Start 12:30 WTA 250 Γκουανγκτζόου – Ημιτελικός Novasports Start 12:45 Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη, Κύπελλο Γερμανίας ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 14:30 Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier League Novasports Premier League 14:30 Στόουκ – Πρέστον, Championship Magenta Sport 2 14:45 Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας, Super League 2 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15:00 Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης, La Liga Magenta Sport 3 League 15:00 VIKOS Falcons – ΑΕΚ, GBL ΣΠΟΡ FM TV1 16:00 Μύκονος – Δόξα Λευκάδας, GBL ΣΠΟΡ FM TV2 16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου, GBL ΣΠΟΡ FM TV3 16:00 Μπολόνια – Μόντσα, Serie A Magenta Sport 1 16:00 ATP 500 Βασιλείας – Ημιτελικός Magenta Sport 6 16:00 ATP 500 Βιέννης – Ημιτελικός Magenta Sport 7 16:30 Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη, Bundesliga Novasports 3HD 16:30 Σάλκε – Λειψία, Bundesliga Novasports 6HD 16:30 Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ, Bundesliga Novasports Extra 1 16:30 Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ, Bundesliga Novasports Extra 2 16:30 Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν, Bundesliga Novasports Extra 3 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον, Premier League Novasports Premier League 17:00 Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ, Premier League Novasports Start 17:00 Μπόρνμουθ – Λιντς, Premier League Novasports 4HD 17:00 Χαλ – Ίπσουιτς, Premier League Novasports 2HD 17:00 Κόβεντρι – Σάντερλαντ, Premier League Novasports 5HD 17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας, GBL ΣΠΟΡ FM TV4 17:15 Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα, La Liga Magenta Sport 4 League 17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ, GBL ΣΚΑΪ 17:30 Φέγενορντ – Φορτούνα Σιτάρντ, Eredivisie Novasports 1HD 18:00 Μίλων – Ολυμπιακός, Volley League ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 18:00 ATP 500 Βασιλείας – Ημιτελικός Magenta Sport 6 18:00 ATP 500 Βιέννης – Ημιτελικός Magenta Sport 7 19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός, Super League Magenta Sport 1 League 19:00 Ουντινέζε – Ρόμα, Serie A Magenta Sport 1 19:30 Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ, Bundesliga Novasports Prime 19:30 Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας, Premier League Novasports Premier League 19:30 Ρέιντζερς – Αμπερντίν, Premier Sports Cup Magenta Sport 2 21:00 Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, NBA Magenta Sport 4 21:30 Καρλσρούη – Χάιντενχαϊμ, Bundesliga 2 Novasports 4HD 21:45 Μίλαν – Ίντερ, Serie A Magenta Sport 1 22:00 Μπαρτσελόνα – Αλαβές, La Liga Magenta Sport 3 League 22:00 Άστον Βίλα – Φούλαμ, Premier League Novasports Premier League 22:00 Άγιαξ – Άλκμααρ, Eredivisie Novasports 2HD 22:30 Πόρτο – Εστορίλ, Πρωτάθλημα Πορτογαλίας Magenta Sport 2 23:00 Formula 1 – GP Μεξικού, κατατακτήριες δοκιμές ΑΝΤ1+

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις από το κυπριακό πρωτάθλημα, την Championship και διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού.