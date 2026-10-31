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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (31/10): Πού θα δείτε Κηφισιά – Ολυμπιακός, Ηρακλής – ΠΑΟΚ και Μίλαν – Ίντερ

Πλούσιο το αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου, με δράση από τη Super League, την Greek Basketball League, μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1.

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (31/10): Πού θα δείτε Κηφισιά – Ολυμπιακός, Ηρακλής – ΠΑΟΚ και Μίλαν – Ίντερ
ΠΗΓΗ: UNSPLASH
DEBATER NEWSROOM

Με σημαντικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό συνεχίζεται η αθλητική δράση σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, με το τηλεοπτικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στο ελληνικό ενδιαφέρον ξεχωρίζει η αναμέτρηση Κηφισιά – Ολυμπιακός στις 19:00, ενώ στο μπάσκετ ο Ηρακλής υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 17:30, σε παιχνίδι που μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ.

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Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τα βλέμματα στρέφονται στα παιχνίδια Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ και Μίλαν – Ίντερ.

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου

ΏραΑγώνας / ΔιοργάνωσηΚανάλι
10:30WTA 250 Γκουανγκτζόου – ΗμιτελικόςNovasports Start
12:30WTA 250 Γκουανγκτζόου – ΗμιτελικόςNovasports Start
12:45Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη, Κύπελλο ΓερμανίαςΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
14:30Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier LeagueNovasports Premier League
14:30Στόουκ – Πρέστον, ChampionshipMagenta Sport 2
14:45Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας, Super League 2ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15:00Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης, La LigaMagenta Sport 3 League
15:00VIKOS Falcons – ΑΕΚ, GBLΣΠΟΡ FM TV1
16:00Μύκονος – Δόξα Λευκάδας, GBLΣΠΟΡ FM TV2
16:00Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου, GBLΣΠΟΡ FM TV3
16:00Μπολόνια – Μόντσα, Serie AMagenta Sport 1
16:00ATP 500 Βασιλείας – ΗμιτελικόςMagenta Sport 6
16:00ATP 500 Βιέννης – ΗμιτελικόςMagenta Sport 7
16:30Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη, BundesligaNovasports 3HD
16:30Σάλκε – Λειψία, BundesligaNovasports 6HD
16:30Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ, BundesligaNovasports Extra 1
16:30Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ, BundesligaNovasports Extra 2
16:30Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν, BundesligaNovasports Extra 3
17:00Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον, Premier LeagueNovasports Premier League
17:00Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ, Premier LeagueNovasports Start
17:00Μπόρνμουθ – Λιντς, Premier LeagueNovasports 4HD
17:00Χαλ – Ίπσουιτς, Premier LeagueNovasports 2HD
17:00Κόβεντρι – Σάντερλαντ, Premier LeagueNovasports 5HD
17:00Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας, GBLΣΠΟΡ FM TV4
17:15Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα, La LigaMagenta Sport 4 League
17:30Ηρακλής – ΠΑΟΚ, GBLΣΚΑΪ
17:30Φέγενορντ – Φορτούνα Σιτάρντ, EredivisieNovasports 1HD
18:00Μίλων – Ολυμπιακός, Volley LeagueΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
18:00ATP 500 Βασιλείας – ΗμιτελικόςMagenta Sport 6
18:00ATP 500 Βιέννης – ΗμιτελικόςMagenta Sport 7
19:00Κηφισιά – Ολυμπιακός, Super LeagueMagenta Sport 1 League
19:00Ουντινέζε – Ρόμα, Serie AMagenta Sport 1
19:30Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ, BundesligaNovasports Prime
19:30Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας, Premier LeagueNovasports Premier League
19:30Ρέιντζερς – Αμπερντίν, Premier Sports CupMagenta Sport 2
21:00Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, NBAMagenta Sport 4
21:30Καρλσρούη – Χάιντενχαϊμ, Bundesliga 2Novasports 4HD
21:45Μίλαν – Ίντερ, Serie AMagenta Sport 1
22:00Μπαρτσελόνα – Αλαβές, La LigaMagenta Sport 3 League
22:00Άστον Βίλα – Φούλαμ, Premier LeagueNovasports Premier League
22:00Άγιαξ – Άλκμααρ, EredivisieNovasports 2HD
22:30Πόρτο – Εστορίλ, Πρωτάθλημα ΠορτογαλίαςMagenta Sport 2
23:00Formula 1 – GP Μεξικού, κατατακτήριες δοκιμέςΑΝΤ1+

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις από το κυπριακό πρωτάθλημα, την Championship και διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού.

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