Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (31/10): Πού θα δείτε Κηφισιά – Ολυμπιακός, Ηρακλής – ΠΑΟΚ και Μίλαν – Ίντερ
Πλούσιο το αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου, με δράση από τη Super League, την Greek Basketball League, μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1.
Με σημαντικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό συνεχίζεται η αθλητική δράση σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, με το τηλεοπτικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Στο ελληνικό ενδιαφέρον ξεχωρίζει η αναμέτρηση Κηφισιά – Ολυμπιακός στις 19:00, ενώ στο μπάσκετ ο Ηρακλής υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 17:30, σε παιχνίδι που μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ.
Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τα βλέμματα στρέφονται στα παιχνίδια Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ και Μίλαν – Ίντερ.
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου
|Ώρα
|Αγώνας / Διοργάνωση
|Κανάλι
|10:30
|WTA 250 Γκουανγκτζόου – Ημιτελικός
|Novasports Start
|12:30
|WTA 250 Γκουανγκτζόου – Ημιτελικός
|Novasports Start
|12:45
|Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη, Κύπελλο Γερμανίας
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|14:30
|Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Premier League
|Novasports Premier League
|14:30
|Στόουκ – Πρέστον, Championship
|Magenta Sport 2
|14:45
|Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας, Super League 2
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|15:00
|Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης, La Liga
|Magenta Sport 3 League
|15:00
|VIKOS Falcons – ΑΕΚ, GBL
|ΣΠΟΡ FM TV1
|16:00
|Μύκονος – Δόξα Λευκάδας, GBL
|ΣΠΟΡ FM TV2
|16:00
|Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου, GBL
|ΣΠΟΡ FM TV3
|16:00
|Μπολόνια – Μόντσα, Serie A
|Magenta Sport 1
|16:00
|ATP 500 Βασιλείας – Ημιτελικός
|Magenta Sport 6
|16:00
|ATP 500 Βιέννης – Ημιτελικός
|Magenta Sport 7
|16:30
|Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη, Bundesliga
|Novasports 3HD
|16:30
|Σάλκε – Λειψία, Bundesliga
|Novasports 6HD
|16:30
|Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ, Bundesliga
|Novasports Extra 1
|16:30
|Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ, Bundesliga
|Novasports Extra 2
|16:30
|Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν, Bundesliga
|Novasports Extra 3
|17:00
|Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον, Premier League
|Novasports Premier League
|17:00
|Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ, Premier League
|Novasports Start
|17:00
|Μπόρνμουθ – Λιντς, Premier League
|Novasports 4HD
|17:00
|Χαλ – Ίπσουιτς, Premier League
|Novasports 2HD
|17:00
|Κόβεντρι – Σάντερλαντ, Premier League
|Novasports 5HD
|17:00
|Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας, GBL
|ΣΠΟΡ FM TV4
|17:15
|Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα, La Liga
|Magenta Sport 4 League
|17:30
|Ηρακλής – ΠΑΟΚ, GBL
|ΣΚΑΪ
|17:30
|Φέγενορντ – Φορτούνα Σιτάρντ, Eredivisie
|Novasports 1HD
|18:00
|Μίλων – Ολυμπιακός, Volley League
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|18:00
|ATP 500 Βασιλείας – Ημιτελικός
|Magenta Sport 6
|18:00
|ATP 500 Βιέννης – Ημιτελικός
|Magenta Sport 7
|19:00
|Κηφισιά – Ολυμπιακός, Super League
|Magenta Sport 1 League
|19:00
|Ουντινέζε – Ρόμα, Serie A
|Magenta Sport 1
|19:30
|Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ, Bundesliga
|Novasports Prime
|19:30
|Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας, Premier League
|Novasports Premier League
|19:30
|Ρέιντζερς – Αμπερντίν, Premier Sports Cup
|Magenta Sport 2
|21:00
|Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, NBA
|Magenta Sport 4
|21:30
|Καρλσρούη – Χάιντενχαϊμ, Bundesliga 2
|Novasports 4HD
|21:45
|Μίλαν – Ίντερ, Serie A
|Magenta Sport 1
|22:00
|Μπαρτσελόνα – Αλαβές, La Liga
|Magenta Sport 3 League
|22:00
|Άστον Βίλα – Φούλαμ, Premier League
|Novasports Premier League
|22:00
|Άγιαξ – Άλκμααρ, Eredivisie
|Novasports 2HD
|22:30
|Πόρτο – Εστορίλ, Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
|Magenta Sport 2
|23:00
|Formula 1 – GP Μεξικού, κατατακτήριες δοκιμές
|ΑΝΤ1+
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις από το κυπριακό πρωτάθλημα, την Championship και διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού.
πηγή στην Google
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