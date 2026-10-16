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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 59χρονης – Κατηγορείται 47χρονος που βρίσκεται ήδη στη φυλακή

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 59χρονης – Κατηγορείται 47χρονος που βρίσκεται ήδη στη φυλακή
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας μιας 59χρονης γυναίκας, η οποία είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη στις 30 Μαρτίου 2026, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Ως φερόμενος δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 47χρονος, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή για διαφορετική υπόθεση.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της – Είχαν αφαιρεθεί χρήματα και κοσμήματα

Η 59χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή από αστυνομικούς μέσα στην κατοικία της, το πρωί της 30ής Μαρτίου.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ενδείξεις ότι είχε προηγηθεί έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ προέκυψε πως είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας.

Για τη διακρίβωση των συνθηκών θανάτου της είχε παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στον 47χρονο

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αξιοποίησαν ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων και τις ειδικές ανακριτικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν, οι Αρχές οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση του 47χρονου ως φερόμενου δράστη.

Είχε συλληφθεί για ναρκωτικά δύο ημέρες μετά τη δολοφονία

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί την 1η Απριλίου 2026, βάσει εντάλματος για υπόθεση ναρκωτικών, και στη συνέχεια προφυλακίστηκε.

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Ο 47χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση πραγματοποιήθηκε από το αρμόδιο Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας.

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