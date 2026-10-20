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ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Φοιτητές έστησαν σκηνές μπροστά στη Βουλή – Θα διανυκτερεύσουν στην πλατεία

Σε ολονύχτια κινητοποίηση προχωρούν φοιτητικοί σύλλογοι στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας δωρεάν φοιτητική στέγη και ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας. Στις 12:00 της Τετάρτης το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια.

Σύνταγμα: Φοιτητές έστησαν σκηνές μπροστά στη Βουλή – Θα διανυκτερεύσουν στην πλατεία
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Σε υπαίθρια κατασκήνωση διαμαρτυρίας έχει μετατραπεί το βράδυ της Τρίτης (20/10) η πλατεία Συντάγματος, καθώς φοιτητές έχουν στήσει σκηνές μπροστά από τη Βουλή, πραγματοποιώντας ολονύχτια κινητοποίηση με αιτήματα τη δωρεάν φοιτητική στέγη, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Η κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

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Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εξασφάλιση στέγης, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Σκηνές μπροστά στη Βουλή και συναυλία αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι φοιτητές έχουν ήδη στήσει τις σκηνές τους στην πλατεία Συντάγματος, επιλέγοντας να διανυκτερεύσουν σε έναν από τους κεντρικότερους δημόσιους χώρους της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, για το βράδυ της Τρίτης έχει προγραμματιστεί συναυλία αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή συγκροτημάτων και καλλιτεχνών.

Η διαμαρτυρία επικεντρώνεται στην ανάγκη εξασφάλισης δωρεάν φοιτητικής στέγης, στην οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών και των οικογενειών τους, καθώς και στην ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Την Τετάρτη στις 12:00 το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Η ολονύχτια παρουσία των φοιτητών στο Σύνταγμα αποτελεί μέρος των κινητοποιήσεων που συνεχίζονται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Στις 12:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

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Οι φοιτητές που διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα αναμένεται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, προβάλλοντας από κοινού με τους υπόλοιπους διαδηλωτές τα αιτήματα για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και μέτρα οικονομικής στήριξης.

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