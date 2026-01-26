Χίος: Συνελήφθη ένας άνδρας για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Προκάλεσε φορές σε περιπολικό

Στη σύλληψη ενός άνδρα για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν οι αστυνομικοί την Κυριακή 25/1 στη Χίο.

Συγκεκριμένα, εις βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης οχήματος, της βίας κατά υπαλλήλων και της πρόκλησης φθορών, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες στη Χίο, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου, ο συλληφθείς αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά την οδήγηση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος ημεδαπής, συνεπιβάτιδας στο όχημα του δράστη, για το αδίκημα της εξύβρισης, καθόσον με ενέργειές της, δυσχέρανε κατά τον έλεγχο, το έργο των αστυνομικών.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου.