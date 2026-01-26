Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συνελήφθη ένας άνδρας για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Προκάλεσε φορές σε περιπολικό

Eις βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία

Χίος: Συνελήφθη ένας άνδρας για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Προκάλεσε φορές σε περιπολικό
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός άνδρα για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν οι αστυνομικοί την Κυριακή 25/1 στη Χίο.

Συγκεκριμένα, εις βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης οχήματος, της βίας κατά υπαλλήλων και της πρόκλησης φθορών, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες στη Χίο, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου, ο συλληφθείς αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά την οδήγηση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος ημεδαπής, συνεπιβάτιδας στο όχημα του δράστη, για το αδίκημα της εξύβρισης, καθόσον με ενέργειές της, δυσχέρανε κατά τον έλεγχο, το έργο των αστυνομικών.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ