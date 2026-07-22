Νέα Μάκρη: 3.750 ευρώ πρόστιμο σε πολίτη που εκτελούσε θερμές εργασίες με Ακραίο Κίνδυνο Πυρκαγιάς

Ένας ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, στη Νέα Μάκρη, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φοίνικα, με Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς Κατηγορίας 5 (Ακραίος Κίνδυνος), κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την παράβαση του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

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Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 22 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 595 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 832.680,92 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 187 (87,79%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,21%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.