Χειροπέδες σε 34χρονη που διέπραττε κλοπές προϊόντων μεγάλης αξίας από καταστήματα στην Αττική

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 34χρονη που διέπραττε κατ’ επανάληψη κλοπές σε καταστήματα της Αττικής “σηκώνοντας” είδη τεχνολογίας και ρούχα με μεγάλη αξία.

Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψής της για τα ίδια αδικήματα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών προϊόντων μεγάλης αξίας από καταστήματα τεχνολογίας και ένδυσης-υπόδησης σε περιοχές της Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε η κατηγορούμενη απογευματινές ώρες την περασμένη Τρίτη στην περιοχή της Κηφισιάς και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση, η οποία αρχίζει από τον Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους.

Λίγο νωρίτερα, είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει ρούχα μεγάλης αξίας από κατάστημα ένδυσης της περιοχής. Κατά τη σύλληψή της, στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τσιμπίδα κοπής, κοπίδι, αντικλεπτικές συσκευές και μαγνητικό κλειδί απασφάλισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.

Πώς δρούσε η 34χρονη

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, η 34χρονη αφού εισερχόταν στα καταστήματα, περιεργαζόταν τα προϊόντα που είχε στοχοποιήσει προφασιζόμενη ενδιαφέρον για αγορά τους και στη συνέχεια τα αφαιρούσε τοποθετώντας τα, είτε κάτω από τα ρούχα της, είτε σε τσάντα που έφερε.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση διέπραξε -2- κλοπές από το ίδιο κατάστημα, ενώ προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη λεία της προέβη σε πολλαπλές κλοπές μέσα στην ίδια ημέρα.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που χρησιμοποιούσε κατά την προσέγγιση και αποχώρηση από τα καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, προϊόντα κλοπής, που αποδόθηκαν στους κατόχους τους και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών σε Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.