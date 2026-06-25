Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς: Στο “κίτρινο” αύριο η Αττική και άλλες 16 περιοχές

Τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή 26/06 εξέδωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη σε υψηλό κίνδυνο (3) βρίσκονται οι παρακάτω περιοχές:

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Αττική

Βοιωτία

Αργολίδα

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες

Ρέθυμνο

Ηράκλειο

Λασίθι

Εύβοια

Κορινθία

Φθιώτιδα

Έβρο

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.