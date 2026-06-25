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ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς: Στο “κίτρινο” αύριο η Αττική και άλλες 16 περιοχές

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς: Στο “κίτρινο” αύριο η Αττική και άλλες 16 περιοχές
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή 26/06 εξέδωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη σε υψηλό κίνδυνο (3) βρίσκονται οι παρακάτω περιοχές:

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  • Αττική
  • Βοιωτία
  • Αργολίδα
  • Λέσβο
  • Χίο
  • Ψαρά
  • Σάμο
  • Ικαρία
  • Δωδεκάνησα
  • Κυκλάδες
  • Ρέθυμνο
  • Ηράκλειο
  • Λασίθι
  • Εύβοια
  • Κορινθία
  • Φθιώτιδα
  • Έβρο

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.

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