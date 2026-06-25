Θάνατος 30χρονου επιβάτη σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας 30 ετών κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Λάρνακα της Κύπρου προς το Μάντσεστερ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του άνδρα, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης

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Όπως αναφέρεται, η πτήση απογειώθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής και προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας είχε συμπεριφερθεί «επιθετικά και διαταράσσοντας την τάξη» κατά τη διάρκεια της πτήσης, και ότι ο πιλότος είχε ζητήσει προτεραιότητα προσγείωσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αστυνομικοί που επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος μετά την προσγείωση εντόπισαν τον άνδρα σε σοβαρή κατάσταση. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Όπως σημειώνεται, στις 2:25 τα ξημερώματα οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για αναφερόμενη επίθεση εντός της πτήσης από τη Λάρνακα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο αεροσκάφος εντόπισαν τον άνδρα ακινητοποιημένο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, συμπεριλαμβανομένης ΚΑΡΠΑ, πριν τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.