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Χαλκιδική: Παρατείνεται έως τις 19 Αυγούστου η προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων της Κασσάνδρας

Ειδική πλατφόρμα για τους πληγέντες από τη φωτιά της 13ης Αυγούστου στην Κασσάνδρα – Πώς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παράταση της προσωρινής διαμονής.

Χαλκιδική: Παρατείνεται έως τις 19 Αυγούστου η προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων της Κασσάνδρας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
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Παρατείνεται έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 η δυνατότητα προσωρινής διαμονής για τους πολίτες που επλήγησαν από τη δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (16/8) το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι πληγέντες.

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Η συγκεκριμένη δυνατότητα λειτουργεί επικουρικά στις παροχές που προσφέρονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή την Περιφέρεια και τους Δήμους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας:

https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=922331fe-089f-482e9431-0dc1d2b4532d

Η παράταση αφορά τους πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, και ισχύει έως τις 19 Αυγούστου.

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