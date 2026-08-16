Κωνσταντέλιας: Πέταξε για Ντόρτμουντ για τη μεγάλη μεταγραφή – Στα 30 εκατ. ευρώ το deal

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεγάλη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να αναχωρεί το πρωί της Κυριακής (16/8) για τη Γερμανία.

Ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση με προορισμό το Ντόρτμουντ, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελευταία στάδια της μετακίνησής του από τον ΠΑΟΚ στη γερμανική ομάδα.

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Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ο 23χρονος αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην Bundesliga.

Κωνσταντέλιας: Έως 30 εκατ. ευρώ η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ κινήθηκε αποφασιστικά για την απόκτηση του Έλληνα διεθνή, ανεβάζοντας την προσφορά της προς τον ΠΑΟΚ και φέρνοντας τις διαπραγματεύσεις σε συμφωνία.

Το οικονομικό σκέλος προβλέπει 28 εκατ. ευρώ για τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχουν ακόμη 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων, με το συνολικό ύψος της μεταγραφής να μπορεί έτσι να φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία αυτή τοποθετεί τη μετακίνηση του Κωνσταντέλια μεταξύ των μεγαλύτερων πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από ελληνικό σύλλογο.

Το «πρέσινγκ» της Ντόρτμουντ

Οι Γερμανοί ενέτειναν τις προσπάθειές τους τις τελευταίες ημέρες, βάζοντας τον Κωνσταντέλια πολύ ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η στάση της ίδιας της Ντόρτμουντ απέναντι στον ποδοσφαιριστή, στον οποίο παρουσιάστηκε το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας και ο ρόλος που προορίζεται να έχει στο νέο του περιβάλλον.

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Ο Κωνσταντέλιας έδωσε τελικά το «πράσινο φως» για τη μετακίνησή του και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα τελευταία διαδικαστικά στάδια.

Για τον 23χρονο άσο ανοίγει έτσι η προοπτική της Bundesliga αλλά και του Champions League, σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Γερμανίας.