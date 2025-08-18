Χανιά: Σοβαρό ατύχημα με διανομέα στο κέντρο της πόλης

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στο κέντρο στα Χανιά. Συγκεκριμένα το ατύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Σκουλά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το parakritika.gr, κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια ο διανομέας αναβάτης του δικύκλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ του Τομέα Χανίων, αλλά και όχημα υπηρεσίας, ώστε να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον αναβάτη του δίκυκλου και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων.